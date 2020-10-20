https://ria.ru/20201020/donbass-1580600484.html
Зеленский выступил за создание особых экономических условий в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, после достижения мира в Донбассе начнется процесс безопасной реинтеграции региона, будет подготовлен пакет законов... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:00
2020-10-20T11:00
2020-10-20T11:59
украина
донбасс
владимир зеленский
в мире
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<strong>КИЕВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, после достижения мира в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> начнется процесс безопасной реинтеграции региона, будет подготовлен пакет законов о переходном периоде.По его словам, на теме реинтеграции Донбасса происходит много манипуляций. Президент отметил, что амнистия должна быть не для всех.
10
украина
донбасс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донбасс, владимир зеленский, в мире