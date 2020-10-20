https://ria.ru/20201020/donbass-1580600484.html

Зеленский выступил за создание особых экономических условий в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, после достижения мира в Донбассе начнется процесс безопасной реинтеграции региона, будет подготовлен пакет законов... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:00

2020-10-20T11:00

2020-10-20T11:59

украина

донбасс

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155964/05/1559640519_0:54:1043:641_1400x0_80_0_0_0c835ad6ae7564ddc5337ac7910d7562.jpg

<strong>КИЕВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, после достижения мира в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> начнется процесс безопасной реинтеграции региона, будет подготовлен пакет законов о переходном периоде.По его словам, на теме реинтеграции Донбасса происходит много манипуляций. Президент отметил, что амнистия должна быть не для всех.

10

украина

донбасс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, донбасс, владимир зеленский, в мире