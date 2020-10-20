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https://ria.ru/20201020/donbass-1580592406.html
В ДНР оценили возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики пойдут своим путем в случае отказа Киева от Минских соглашений и заключения им других соглашений по РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:00
2020-10-20T11:31
алексей резников
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Самопровозглашенные Донецкая и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганская народные республики</a> пойдут своим путем в случае отказа Киева от Минских соглашений и заключения им других соглашений по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, заявила во вторник полпред <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> в Контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.Ранее заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> в интервью интернет-изданию ZN.UA заявил, что не нужно ждать чуда от переговоров в Минске, он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир в Донбассе.Полпред ДНР отметила, что подобная позиция представителей партии "Слуга народа" идет вразрез с заявлениями президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, который на саммите "нормандской четверки" подтвердил приверженность Киева комплексу мер."Возникает резонный вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента? Как бы там ни было, факт остается фактом — на Украине нет политической воли выполнять свои обязательства по Минским соглашениям в существующем виде и формате, в связи с чем у представителей Киева в Минске нет ни стремления, ни соответствующих полномочий для достижения каких-либо взаимно согласованных решений и договоренностей на Контактной группе", — считает Никонорова.По ее словам, "украинские власти считают логичным не продолжать работать над существующими соглашениями, а предлагать подписать некие новые, более удобные украинской стороне".
https://ria.ru/20201019/amnistiya-1580551975.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
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алексей резников, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире

В ДНР оценили возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений

10:00 20.10.2020 (обновлено: 11:31 20.10.2020)
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : МИД ДНР
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ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики пойдут своим путем в случае отказа Киева от Минских соглашений и заключения им других соглашений по Донбассу, заявила во вторник полпред ДНР в Контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников в интервью интернет-изданию ZN.UA заявил, что не нужно ждать чуда от переговоров в Минске, он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир в Донбассе.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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"Господин Резников, по сути, напрямую озвучил, что Минские соглашения не работают и Украина готова к выходу из одобренного Советом Безопасности ООН мирного процесса", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Полпред ДНР отметила, что подобная позиция представителей партии "Слуга народа" идет вразрез с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который на саммите "нормандской четверки" подтвердил приверженность Киева комплексу мер.
"Возникает резонный вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента? Как бы там ни было, факт остается фактом — на Украине нет политической воли выполнять свои обязательства по Минским соглашениям в существующем виде и формате, в связи с чем у представителей Киева в Минске нет ни стремления, ни соответствующих полномочий для достижения каких-либо взаимно согласованных решений и договоренностей на Контактной группе", — считает Никонорова.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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Минские соглашения
По ее словам, "украинские власти считают логичным не продолжать работать над существующими соглашениями, а предлагать подписать некие новые, более удобные украинской стороне".

"Наша позиция по этому вопросу проста: если Украина решит заключать с кем-то некие Стокгольмские или любые иные соглашения — это ее право и внутреннее дело. Только вот республик эта бурная деятельность точно не будет касаться — мы пойдем своим путем в соответствии с нашей внутренней повесткой", — добавила Никонорова.

 
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Алексей РезниковЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
 
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