В ДНР оценили возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений
10:00 20.10.2020 (обновлено: 11:31 20.10.2020)
ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики пойдут своим путем в случае отказа Киева от Минских соглашений и заключения им других соглашений по Донбассу, заявила во вторник полпред ДНР в Контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников в интервью интернет-изданию ZN.UA заявил, что не нужно ждать чуда от переговоров в Минске, он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир в Донбассе.
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"Господин Резников, по сути, напрямую озвучил, что Минские соглашения не работают и Украина готова к выходу из одобренного Советом Безопасности ООН мирного процесса", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Полпред ДНР отметила, что подобная позиция представителей партии "Слуга народа" идет вразрез с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который на саммите "нормандской четверки" подтвердил приверженность Киева комплексу мер.
"Возникает резонный вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента? Как бы там ни было, факт остается фактом — на Украине нет политической воли выполнять свои обязательства по Минским соглашениям в существующем виде и формате, в связи с чем у представителей Киева в Минске нет ни стремления, ни соответствующих полномочий для достижения каких-либо взаимно согласованных решений и договоренностей на Контактной группе", — считает Никонорова.
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По ее словам, "украинские власти считают логичным не продолжать работать над существующими соглашениями, а предлагать подписать некие новые, более удобные украинской стороне".
"Наша позиция по этому вопросу проста: если Украина решит заключать с кем-то некие Стокгольмские или любые иные соглашения — это ее право и внутреннее дело. Только вот республик эта бурная деятельность точно не будет касаться — мы пойдем своим путем в соответствии с нашей внутренней повесткой", — добавила Никонорова.