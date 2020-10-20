https://ria.ru/20201020/donbass-1580592406.html

В ДНР оценили возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики пойдут своим путем в случае отказа Киева от Минских соглашений и заключения им других соглашений по РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T10:00

2020-10-20T10:00

2020-10-20T11:31

алексей резников

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Самопровозглашенные Донецкая и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганская народные республики</a> пойдут своим путем в случае отказа Киева от Минских соглашений и заключения им других соглашений по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, заявила во вторник полпред <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> в Контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.Ранее заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> в интервью интернет-изданию ZN.UA заявил, что не нужно ждать чуда от переговоров в Минске, он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир в Донбассе.Полпред ДНР отметила, что подобная позиция представителей партии "Слуга народа" идет вразрез с заявлениями президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, который на саммите "нормандской четверки" подтвердил приверженность Киева комплексу мер."Возникает резонный вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента? Как бы там ни было, факт остается фактом — на Украине нет политической воли выполнять свои обязательства по Минским соглашениям в существующем виде и формате, в связи с чем у представителей Киева в Минске нет ни стремления, ни соответствующих полномочий для достижения каких-либо взаимно согласованных решений и договоренностей на Контактной группе", — считает Никонорова.По ее словам, "украинские власти считают логичным не продолжать работать над существующими соглашениями, а предлагать подписать некие новые, более удобные украинской стороне".

https://ria.ru/20201019/amnistiya-1580551975.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире