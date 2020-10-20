Эксперт оценил сумму долга Белоруссии за российский газ
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на компрессорной станции "Несвижская" в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Задолженность Белоруссии перед ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" за поставки российского голубого топлива может достигать нескольких миллионов долларов, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
На минувшей неделе в пресс-службе минэнерго Белоруссии заявили РИА Новости, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года. Однако белорусская "дочка" Газпрома сообщила, что Минск не полностью погасил задолженность за голубое топливо. В частности, не оплачена пеня за просрочку платежей.
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"Долг не такой уж гигантский. Я думаю, пени могут достигать в районе нескольких миллионов долларов", - предположил Юшков в беседе со Sputnik Беларусь.
По его словам, основная претензия "Газпрома" состоит в том, что расчетные процедуры завершены не полностью. Сторонам осталось урегулировать формальные вопросы, пояснил собеседник агентства. "Газпром заявляет, что не были подписаны итоговые документы и не отрицает факт того, что им деньги перечислили. Единственное, о чем говорит "Газпром" – о недоплатах, это имеются в виду пени", - прокомментировал ситуацию Юшков.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак 3 сентября сообщил, что премьер-министры России и Белоруссии дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. 7 сентября Новак говорил, что в целом обсуждался срок погашения задолженности белорусской стороной за российский газ до конца сентября, а в настоящий момент идет сверка долга и проработка источников его погашения. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед "Газпромом".
Цена на российский газ в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.
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