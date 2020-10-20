Сбербанк выплатит акционерам самые большие дивиденды в истории России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сбербанк начал выплату дивидендов за 2019 год, в бюджет поступит 211,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
"По итогам 2019 года Сбербанк начал выплату акционерам беспрецедентных по объёму дивидендов за всю историю российского фондового рынка - 422,4 миллиарда рублей. При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступит - 211,2 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг была осуществлена в срок не позднее 10 рабочих дней с даты закрытия реестра для выплаты дивидендов, а именно 19 октября 2020 года.
Выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам будет произведена в срок не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 10 ноября 2020 года.
Ранее в сентябре акционеры Сбербанка на годовом собрании одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля.