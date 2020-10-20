https://ria.ru/20201020/dividendy-1580725456.html

Сбербанк выплатит акционерам самые большие дивиденды в истории России

Сбербанк начал выплату дивидендов за 2019 год, в бюджет поступит 211,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:09

2020-10-20T20:09

2020-10-20T20:09

сбербанк россии

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> начал выплату дивидендов за 2019 год, в бюджет поступит 211,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.Отмечается, что выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг была осуществлена в срок не позднее 10 рабочих дней с даты закрытия реестра для выплаты дивидендов, а именно 19 октября 2020 года.Выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам будет произведена в срок не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 10 ноября 2020 года.Ранее в сентябре акционеры Сбербанка на годовом собрании одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля.

https://realty.ria.ru/20201019/ipoteka-1580419147.html

Юрий . Деньги обирает в России, а акционеры все в Лондоне 19

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, экономика