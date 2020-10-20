https://ria.ru/20201020/diktant-1580620398.html

"Тотальный диктант - 2021" состоится 10 апреля

"Тотальный диктант - 2021" запланирован на 10 апреля, но эпидемиологическая ситуация может внести коррективы, рассказала директор фонда "Тотальный диктант"... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:23

2020-10-20T12:23

2020-10-20T12:23

ольга ребковец

тотальный диктант

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> "Тотальный диктант - 2021" запланирован на 10 апреля, но эпидемиологическая ситуация может внести коррективы, рассказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.Она также отметила, что организаторы понимают, что для участников возможность написать диктант от руки важна как ритуал, это интереснее, чем получить ответ от алгоритма. Ребковец выразила надежду, что что в следующем году диктант вернется на очные площадки. Она также уточнила, что организаторы не хотят отказываться от идеи марафона "Тотального диктанта".

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ребковец, тотальный диктант, общество