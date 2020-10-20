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"Тотальный диктант - 2021" состоится 10 апреля
"Тотальный диктант - 2021" запланирован на 10 апреля, но эпидемиологическая ситуация может внести коррективы, рассказала директор фонда "Тотальный диктант"... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:23
2020-10-20T12:23
2020-10-20T12:23
ольга ребковец
тотальный диктант
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> "Тотальный диктант - 2021" запланирован на 10 апреля, но эпидемиологическая ситуация может внести коррективы, рассказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.Она также отметила, что организаторы понимают, что для участников возможность написать диктант от руки важна как ритуал, это интереснее, чем получить ответ от алгоритма. Ребковец выразила надежду, что что в следующем году диктант вернется на очные площадки. Она также уточнила, что организаторы не хотят отказываться от идеи марафона "Тотального диктанта".
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ребковец, тотальный диктант, общество
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Тотальный диктант - 2021" запланирован на 10 апреля, но эпидемиологическая ситуация может внести коррективы, рассказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.
"Тотальный диктант - 2021" мы готовим активно, и по плану мы хотим провести его весной. Сейчас он запланирован на 10 апреля, но мы понимаем, что в нынешних условиях быть полностью уверенным, что все наши планы сбудутся, нельзя, надеемся на то, что диктант пройдет весной", - рассказала Ребковец на пресс-конференции, посвященной подведению итогов акции "Тотальный диктант - 2020".
Она также отметила, что организаторы понимают, что для участников возможность написать диктант от руки важна как ритуал, это интереснее, чем получить ответ от алгоритма. Ребковец выразила надежду, что что в следующем году диктант вернется на очные площадки. Она также уточнила, что организаторы не хотят отказываться от идеи марафона "Тотального диктанта".