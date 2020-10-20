https://ria.ru/20201020/deti-1580702242.html

Кузнецова заявила о необходимости возрождать детскую психиатрию в России

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости возрождать детскую психиатрию, по последним данным Минздрава РФ, в 2019 году... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:50

2020-10-20T17:50

2020-10-20T17:51

анна кузнецова

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> заявила о необходимости возрождать детскую психиатрию, по последним данным Минздрава РФ, в 2019 году насчитывалось более 900 тысяч детей с психическими заболеваниями, сообщается на сайте омбудсмена.Отмечается, что Кузнецова обозначила ряд основных проблем в сфере детской психиатрии в ходе выступления перед рабочей группой по соблюдению прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.По словам омбудсмена, сегодня запрос на детскую психиатрическую помощь в России не удовлетворен: если до 1995 года существовали две специальности – психиатр взрослый и психиатр детский, то сейчас детская психиатрия практически исчезла из поля профессионального образования.Так, в последние годы отмечается рост психических заболеваний среди несовершеннолетних: по данным Минздрава, в России в 2019 году насчитывалось более 900 тысяч таких детей. Растет число психических заболеваний, которые носят инвалидизирующий характер, за последние три года этот показатель вырос на 9,9%.Кузнецова также предложила проработать вопрос создания концепции развития детской психиатрии.Добавляется, что в заседании рабочей группы также приняли участие эксперты, специалисты в области психиатрии, представители различных научных сообществ, союзов и ассоциаций, в том числе ассоциации родителей детей-инвалидов, и других объединений.

https://ria.ru/20201001/deti-1578032654.html

https://ria.ru/20190614/1555560016.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, общество