https://ria.ru/20201020/debaty-1580706228.html

Попов рассказал о козырях Трампа перед вторыми дебатами

У президента США Дональда Трампа есть антикоррупционные козыри против кандидата-демократа Джо Байдена, но новые правила проведения предвыборных дебатов приняты... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:09

2020-10-20T18:09

2020-10-20T22:44

евгений попов

дональд трамп

верховная рада украины

джо байден

сша

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> У президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> есть антикоррупционные козыри против кандидата-демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, но новые правила проведения предвыборных дебатов приняты для того, чтобы действующий глава государства не смог их озвучить в эфире, сказал РИА Новости ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и в прошлом многолетний собкор <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> в США <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Popov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Попов</a>.Ранее комиссия по дебатам заявила, что меняет правила: на вторых и последних дебатах Трампа с Байденом будут временно отключать микрофоны, давая каждому из них две минуты на то, чтобы высказаться по предложенным темам без помех оппонента. Согласно новым правилам, внешнеполитические вопросы практически исключены из повестки обсуждения, тематика дебатов ограничена следующими темами: борьба с коронавирусом, расовые проблемы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство. Штаб Трампа был недоволен тем, что на дебатах мало времени уделят внешней политике.Уход от обсуждения внешнеполитических вопросов во время дебатов — явно антитрамповский шаг, поскольку только "пленками Деркача" можно было бы "закопать" коррумпированного политика Байдена, полагает Попов.Ранее внефракционный депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Андрей Деркач обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров экс-президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петра Порошенко</a> и Байдена, которые, по словам Деркача, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы. При этом один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a> с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине один миллиард долларов.

https://ria.ru/20201016/kompromat-1579993811.html

https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html

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сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений попов, дональд трамп, верховная рада украины, джо байден, сша, украина, в мире