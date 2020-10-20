https://ria.ru/20201020/debaty-1580687733.html

Попов оценил изменение правил дебатов в США

Правила проведения предвыборных дебатов кандидатов в президенты США изменены в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:54

2020-10-20T16:54

2020-10-20T17:07

президентские выборы в сша — 2020

евгений попов

дональд трамп

джордж буш (младший)

барак обама

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Правила проведения предвыборных дебатов кандидатов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> изменены в пользу кандидата от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, заявил РИА Новости ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Popov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Попов</a>, в течение многих лет работавший корреспондентом ВГТРК в США.Ранее комиссия по дебатам заявила, что меняет правила: на вторых и последних дебатах <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> с Байденом она будет временно отключать микрофоны, давая каждому из оппонентов две минуты на то, чтобы высказаться по предложенным темам без помех оппонента. Согласно новым правилам, внешнеполитические вопросы практически исключены из повестки обсуждения, тематика дебатов ограничена следующими темами: борьба с коронавирусом, расовые проблемы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство. Штаб Трампа был недоволен тем, что на дебатах мало времени уделят внешней политике.По словам Попова, у Трампа есть возможность гораздо лучше подготовиться ко вторым дебатам, нежели к первому туру, и действующий президент "порвет Байдена, как тузик грелку".Телеведущий уверен, что комиссия по дебатам США будет вставлять палки в колеса Трампу как "антиистеблишмент-президенту", даже несмотря на то что в нее входят и демократы, и республиканцы. В качестве примера он привел участие в комиссии бывших президентов – демократа <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a> и республиканца <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Bush_mladshijj/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Буша</a>, которые, по словам Попова, оба не любят Трампа.

https://ria.ru/20201016/kompromat-1579993811.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений попов, дональд трамп, джордж буш (младший), барак обама, джо байден, сша, в мире