Попов оценил изменение правил дебатов в США
16:54 20.10.2020 (обновлено: 17:07 20.10.2020)
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Правила проведения предвыборных дебатов кандидатов в президенты США изменены в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена, заявил РИА Новости ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов, в течение многих лет работавший корреспондентом ВГТРК в США.
"Очевидно, что гасят харизму Трампа в пользу Байдена, понятно, что более экспрессивный, более жестикулирующий и активный Трамп выиграет своими движениями и эмоциями у Байдена", - сказал Попов.
Ранее комиссия по дебатам заявила, что меняет правила: на вторых и последних дебатах Трампа с Байденом она будет временно отключать микрофоны, давая каждому из оппонентов две минуты на то, чтобы высказаться по предложенным темам без помех оппонента. Согласно новым правилам, внешнеполитические вопросы практически исключены из повестки обсуждения, тематика дебатов ограничена следующими темами: борьба с коронавирусом, расовые проблемы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство. Штаб Трампа был недоволен тем, что на дебатах мало времени уделят внешней политике.
По словам Попова, у Трампа есть возможность гораздо лучше подготовиться ко вторым дебатам, нежели к первому туру, и действующий президент "порвет Байдена, как тузик грелку".
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Телеведущий уверен, что комиссия по дебатам США будет вставлять палки в колеса Трампу как "антиистеблишмент-президенту", даже несмотря на то что в нее входят и демократы, и республиканцы. В качестве примера он привел участие в комиссии бывших президентов – демократа Барака Обамы и республиканца Джорджа Буша, которые, по словам Попова, оба не любят Трампа.