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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/covid-1580740485.html
Во Франции умерло наибольшее число пациентов с COVID-19 с мая
Более 160 пациентов с коронавирусом скончались во Франции за сутки, число зараженных составило 20 468, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T22:36
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распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Более 160 пациентов с коронавирусом скончались во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки, число зараженных составило 20 468, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.Всего с момента начала эпидемии во Франции заразились 930 745 человек, скончались в целом 33 885 человек. За последние 24 часа из-за коронавируса в стране умерли 163 человека. Это, по данным газеты Parisien, является рекордным показателем с середины мая.В больницы за семь дней поступили 8754 пациента с СOVD-19, из них 1493 – в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции умерло наибольшее число пациентов с COVID-19 с мая

22:36 20.10.2020 (обновлено: 22:37 20.10.2020)
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 160 пациентов с коронавирусом скончались во Франции за сутки, число зараженных составило 20 468, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.
Всего с момента начала эпидемии во Франции заразились 930 745 человек, скончались в целом 33 885 человек. За последние 24 часа из-за коронавируса в стране умерли 163 человека. Это, по данным газеты Parisien, является рекордным показателем с середины мая.
В больницы за семь дней поступили 8754 пациента с СOVD-19, из них 1493 – в реанимацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
 
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