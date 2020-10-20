https://ria.ru/20201020/covid-1580740485.html
Во Франции умерло наибольшее число пациентов с COVID-19 с мая
Более 160 пациентов с коронавирусом скончались во Франции за сутки, число зараженных составило 20 468, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T22:36
2020-10-20T22:36
2020-10-20T22:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Более 160 пациентов с коронавирусом скончались во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки, число зараженных составило 20 468, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.Всего с момента начала эпидемии во Франции заразились 930 745 человек, скончались в целом 33 885 человек. За последние 24 часа из-за коронавируса в стране умерли 163 человека. Это, по данным газеты Parisien, является рекордным показателем с середины мая.В больницы за семь дней поступили 8754 пациента с СOVD-19, из них 1493 – в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
3
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, франция, в мире