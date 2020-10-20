https://ria.ru/20201020/covid-1580740485.html

Во Франции умерло наибольшее число пациентов с COVID-19 с мая

Более 160 пациентов с коронавирусом скончались во Франции за сутки, число зараженных составило 20 468, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T22:36

2020-10-20T22:36

2020-10-20T22:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_5be59162471e6594e14c62645a352312.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Более 160 пациентов с коронавирусом скончались во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки, число зараженных составило 20 468, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.Всего с момента начала эпидемии во Франции заразились 930 745 человек, скончались в целом 33 885 человек. За последние 24 часа из-за коронавируса в стране умерли 163 человека. Это, по данным газеты Parisien, является рекордным показателем с середины мая.В больницы за семь дней поступили 8754 пациента с СOVD-19, из них 1493 – в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

3

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире