Московские власти рассказали о реализации бюджета из-за ситуации с COVID
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Часть расходов из бюджета Москвы может быть не реализована, если ситуация с коронавирусом в городе будет складываться неблагоприятно, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы очень осторожно делаем прогнозы и с осторожностью формируем бюджет на следующий год, понимая, что ряд расходов, к сожалению, можем не реализовать, если ситуация будет складываться неблагоприятно", — сообщил Ефимов на первом заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.
Заммэра напомнил, что сейчас в городе введены небольшие ограничения, которые направлены на перевод сотрудников на "удаленку" и соблюдение домашнего режима людей из группы риска.
"Мы видим, что это дает положительные результаты. Общее снижение трафика на общественном транспорте составляет 40% в сравнении с прошлым годом, что позволяет нам сдерживать количество заболевших", - отметил заммэра.
Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники Совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
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