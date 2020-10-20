https://ria.ru/20201020/byudzhet-1580590938.html

Московские власти рассказали о реализации бюджета из-за ситуации с COVID

Часть расходов из бюджета Москвы может быть не реализована, если ситуация с коронавирусом в городе будет складываться неблагоприятно, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:47

2020-10-20T09:47

2020-10-20T09:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Часть расходов из бюджета <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> может быть не реализована, если ситуация с коронавирусом в городе будет складываться неблагоприятно, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Заммэра напомнил, что сейчас в городе введены небольшие ограничения, которые направлены на перевод сотрудников на "удаленку" и соблюдение домашнего режима людей из группы риска.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники Совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580587528.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, владимир ефимов (политик), москва, экономика