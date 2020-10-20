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https://ria.ru/20201020/byudzhet-1580590938.html
Московские власти рассказали о реализации бюджета из-за ситуации с COVID
Часть расходов из бюджета Москвы может быть не реализована, если ситуация с коронавирусом в городе будет складываться неблагоприятно, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:47
2020-10-20T09:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Часть расходов из бюджета <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> может быть не реализована, если ситуация с коронавирусом в городе будет складываться неблагоприятно, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Заммэра напомнил, что сейчас в городе введены небольшие ограничения, которые направлены на перевод сотрудников на "удаленку" и соблюдение домашнего режима людей из группы риска.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники Совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, владимир ефимов (политик), москва, экономика

Московские власти рассказали о реализации бюджета из-за ситуации с COVID

09:47 20.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция общественного транспорта в Москве
Дезинфекция общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Часть расходов из бюджета Москвы может быть не реализована, если ситуация с коронавирусом в городе будет складываться неблагоприятно, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы очень осторожно делаем прогнозы и с осторожностью формируем бюджет на следующий год, понимая, что ряд расходов, к сожалению, можем не реализовать, если ситуация будет складываться неблагоприятно", — сообщил Ефимов на первом заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.
Заммэра напомнил, что сейчас в городе введены небольшие ограничения, которые направлены на перевод сотрудников на "удаленку" и соблюдение домашнего режима людей из группы риска.
"Мы видим, что это дает положительные результаты. Общее снижение трафика на общественном транспорте составляет 40% в сравнении с прошлым годом, что позволяет нам сдерживать количество заболевших", - отметил заммэра.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19, который открывается в автомобильном торговом центр Москва - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники Совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
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