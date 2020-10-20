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Франция усилит борьбу с радикализацией из-за убийства учителя
Франция уже усилила противодействие радикализации в стране после жестокого убийства учителя и продолжит это делать, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T22:21
2020-10-20T22:21
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> уже усилила противодействие радикализации в стране после жестокого убийства учителя и продолжит это делать, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>."Мы усилили меры по противодействию радикализации... Я уже говорил после теракта, что мы намерены и дальше усиливать действия в этом направлении. Этого ожидают все наши сограждане. Так что действия будут усилены", - сказал Макрон, выступая в департаменте Сен-Сен-Дени на севере центральной Франции.Он отметил, что в последние дни предприняты конкретные действия против ассоциаций, распространяющих идеи радикального ислама - "идеологию разрушения Республики". "Завтра в Совете министров будет распущена пропалестинская группа шейха Ясина, которая была напрямую вовлечена в жестокое убийство учителя", - добавил Макрон.В минувшую пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.В субботу глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.
https://ria.ru/20201019/mechet-1580561967.html
https://ria.ru/20201019/karikatury-1580519328.html
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франция
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, париж, в мире

Франция усилит борьбу с радикализацией из-за убийства учителя

22:21 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Франция уже усилила противодействие радикализации в стране после жестокого убийства учителя и продолжит это делать, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"Мы усилили меры по противодействию радикализации... Я уже говорил после теракта, что мы намерены и дальше усиливать действия в этом направлении. Этого ожидают все наши сограждане. Так что действия будут усилены", - сказал Макрон, выступая в департаменте Сен-Сен-Дени на севере центральной Франции.
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Во Франции закроют мечеть за публикацию видео с критикой убитого учителя
Он отметил, что в последние дни предприняты конкретные действия против ассоциаций, распространяющих идеи радикального ислама - "идеологию разрушения Республики". "Завтра в Совете министров будет распущена пропалестинская группа шейха Ясина, которая была напрямую вовлечена в жестокое убийство учителя", - добавил Макрон.
В минувшую пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
В субботу глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.
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Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
 
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