https://ria.ru/20201020/bond-1580469455.html
Команде "Не время умирать" для трюка пришлось полить улицу газировкой
Продюсеры "Не время умирать" вылили на мощеную булыжником улицу в итальянской Матере более 30 тысяч литров кока-колы, чтобы он стала менее скользкой и на нее... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T01:56
2020-10-20T01:56
2020-10-20T01:59
культура
кино и сериалы
новости культуры
джеймс бонд
дэниел крейг
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Продюсеры "Не время умирать" вылили на мощеную булыжником улицу в итальянской Матере более 30 тысяч литров кока-колы, чтобы он стала менее скользкой и на нее мог безопасно приземлиться после прыжка мотоцикл, <a href="https://www.nme.com/news/film/no-time-to-die-producers-poured-8400-gallons-of-coca-cola-on-italian-street-for-james-bond-stunt-2789981" target="_blank">сообщает</a> NME.По словам Ли Моррисона, который координировал работу каскадеров в "Не время умирать", Дэниел Крейг сам придумал этот трюк. Его дублер Пол Эдвардс должен был перелететь на мотоцикле через стену и приземлиться на мостовую.В результате съемочной группе пришлось полить улицу сладкой газировкой, чтобы на камнях остался липкий след и трюк можно было выполнить безопасно. "Я потратил почти 60 тысяч евро на кока-колу в Матере", — уточнил Мориссон, добавив, что после того, как ее смыли, улица стала значительно чище. Релиз фильма о Джеймсе Бонде из-за пандемии коронавируса перенесли на апрель 2021 года.
https://ria.ru/20201006/bond-1578236351.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд, дэниел крейг
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Продюсеры "Не время умирать" вылили на мощеную булыжником улицу в итальянской Матере более 30 тысяч литров кока-колы, чтобы он стала менее скользкой и на нее мог безопасно приземлиться после прыжка мотоцикл, сообщает
NME.
По словам Ли Моррисона, который координировал работу каскадеров в "Не время умирать", Дэниел Крейг сам придумал этот трюк. Его дублер Пол Эдвардс должен был перелететь на мотоцикле через стену и приземлиться на мостовую.
В результате съемочной группе пришлось полить улицу сладкой газировкой, чтобы на камнях остался липкий след и трюк можно было выполнить безопасно.
"Я потратил почти 60 тысяч евро на кока-колу в Матере", — уточнил Мориссон, добавив, что после того, как ее смыли, улица стала значительно чище.
Релиз фильма о Джеймсе Бонде из-за пандемии коронавируса перенесли на апрель 2021 года.