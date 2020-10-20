https://ria.ru/20201020/boepripas-1580710293.html
Школьник погиб при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны
В Лобне подросток погиб при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:27
2020-10-20T18:27
2020-10-20T19:00
лобня
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Lobnja/" target="_blank" data-auto="true">Лобне</a> подросток погиб при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.По информации телеканала <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>, школьники обнаружили боеприпас и принесли его в детско-юношеский центр.Подростка ранило осколком в ногу. Отмечается, что он умер от потери крови.Детали случившегося уточняются.
https://ria.ru/20200809/1575545733.html
Andrei Shkuro
Немецкое качество, советские уже давно проржавели насквозь
62
Kuznetsov4111951
И как же только "советские" со своим качеством сломали хребет "немецкому" качеству?). Скорее, немецкий хлам до сих пор разбросан по нашей земле.
60
16
лобня
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лобня, московская область (подмосковье), происшествия