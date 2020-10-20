https://ria.ru/20201020/boepripas-1580710293.html

Школьник погиб при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны

В Лобне подросток погиб при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:27

2020-10-20T18:27

2020-10-20T19:00

лобня

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Lobnja/" target="_blank" data-auto="true">Лобне</a> подросток погиб при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.По информации телеканала <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>, школьники обнаружили боеприпас и принесли его в детско-юношеский центр.Подростка ранило осколком в ногу. Отмечается, что он умер от потери крови.Детали случившегося уточняются.

https://ria.ru/20200809/1575545733.html

Andrei Shkuro Немецкое качество, советские уже давно проржавели насквозь 62

Kuznetsov4111951 И как же только "советские" со своим качеством сломали хребет "немецкому" качеству?). Скорее, немецкий хлам до сих пор разбросан по нашей земле. 60

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лобня

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лобня, московская область (подмосковье), происшествия