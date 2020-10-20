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Полиция проводит проверку после избиения девушки блогером в прямом эфире
Полиция Москвы проводит проверку сообщения о нанесении телесных повреждений женщине, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Москве. Как уточнил источник агентства в... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:23
2020-10-20T17:23
россия
дмитрий свищев
гумвд
оксана пушкина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
владимир колокольцев
москва
пермь
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> проводит проверку сообщения о нанесении телесных повреждений женщине, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Москве. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, речь идет об инциденте в "Москва-Сити", где популярный блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира бил девушку лицом об стол.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о запечатленном на видео происшествии, где стример Mellstroy в прямом эфире бьет об стол лицом девушку со светлыми волосами - Instagram-блогера Алену Ефремову. У Бурима на YouTube-канале "Mellstroy стримы" почти 700 тысяч подписчиков.Видео с избиением появилось в социальных сетях утром 19 октября, на нем молодой человек берет девушку за шею и несколько раз бьет лицом об стол, после чего отталкивает от себя. Несколько людей, находящихся рядом с ними в комнате, на происходящее никак не реагируют. Сама девушка в социальных сетях написала, что стример нанес ей серьезные телесные повреждения, в том числе сломал челюсть.Общественник из <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать аккаунт Бурима, в котором шла трансляция избиения девушки, сказали РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjSvishhev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Свищев</a> сообщил, что направит запросы в правоохранительные органы и <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> в связи с инцидентом. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> послала запрос министру внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Колокольцеву</a> с просьбой "взять под личный контроль" инцидент в "Москва-Сити".
https://ria.ru/20201019/prigovor-1580524343.html
https://ria.ru/20201019/opekunstvo-1580508720.html
россия
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россия, дмитрий свищев, гумвд, оксана пушкина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, владимир колокольцев, москва, пермь, происшествия

Полиция проводит проверку после избиения девушки блогером в прямом эфире

17:23 20.10.2020
 
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Полиция Москвы проводит проверку сообщения о нанесении телесных повреждений женщине, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Москве. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, речь идет об инциденте в "Москва-Сити", где популярный блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира бил девушку лицом об стол.

"В полицию одного из территориальных округов поступило сообщение от женщины о нанесении телесных повреждений, проводится проверка", - сказали в пресс-службе столичной полиции.

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По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о запечатленном на видео происшествии, где стример Mellstroy в прямом эфире бьет об стол лицом девушку со светлыми волосами - Instagram-блогера Алену Ефремову. У Бурима на YouTube-канале "Mellstroy стримы" почти 700 тысяч подписчиков.
Видео с избиением появилось в социальных сетях утром 19 октября, на нем молодой человек берет девушку за шею и несколько раз бьет лицом об стол, после чего отталкивает от себя. Несколько людей, находящихся рядом с ними в комнате, на происходящее никак не реагируют. Сама девушка в социальных сетях написала, что стример нанес ей серьезные телесные повреждения, в том числе сломал челюсть.
Общественник из Перми Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать аккаунт Бурима, в котором шла трансляция избиения девушки, сказали РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев сообщил, что направит запросы в правоохранительные органы и Роскомнадзор в связи с инцидентом. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина послала запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой "взять под личный контроль" инцидент в "Москва-Сити".
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РоссияДмитрий СвищевГУМВДОксана ПушкинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФВладимир КолокольцевМоскваПермьПроисшествия
 
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