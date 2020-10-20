https://ria.ru/20201020/bloger-1580694689.html

Полиция проводит проверку после избиения девушки блогером в прямом эфире

Полиция Москвы проводит проверку сообщения о нанесении телесных повреждений женщине, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Москве. Как уточнил источник агентства в... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:23

2020-10-20T17:23

2020-10-20T17:23

россия

дмитрий свищев

гумвд

оксана пушкина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

владимир колокольцев

москва

пермь

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> проводит проверку сообщения о нанесении телесных повреждений женщине, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Москве. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, речь идет об инциденте в "Москва-Сити", где популярный блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира бил девушку лицом об стол.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о запечатленном на видео происшествии, где стример Mellstroy в прямом эфире бьет об стол лицом девушку со светлыми волосами - Instagram-блогера Алену Ефремову. У Бурима на YouTube-канале "Mellstroy стримы" почти 700 тысяч подписчиков.Видео с избиением появилось в социальных сетях утром 19 октября, на нем молодой человек берет девушку за шею и несколько раз бьет лицом об стол, после чего отталкивает от себя. Несколько людей, находящихся рядом с ними в комнате, на происходящее никак не реагируют. Сама девушка в социальных сетях написала, что стример нанес ей серьезные телесные повреждения, в том числе сломал челюсть.Общественник из <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать аккаунт Бурима, в котором шла трансляция избиения девушки, сказали РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjSvishhev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Свищев</a> сообщил, что направит запросы в правоохранительные органы и <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> в связи с инцидентом. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> послала запрос министру внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Колокольцеву</a> с просьбой "взять под личный контроль" инцидент в "Москва-Сити".

https://ria.ru/20201019/prigovor-1580524343.html

https://ria.ru/20201019/opekunstvo-1580508720.html

россия

москва

пермь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий свищев, гумвд, оксана пушкина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, владимир колокольцев, москва, пермь, происшествия