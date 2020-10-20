https://ria.ru/20201020/bloger-1580661376.html

Пушкина обратилась к Колокольцеву в связи с избиением блогером девушки

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:05

2020-10-20T15:05

2020-10-20T15:05

дмитрий свищев

оксана пушкина

владимир колокольцев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580599132_0:136:3098:1879_1400x0_80_0_0_f7541da4e2bd93bfb7bb00327dd9fa00.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> направила запрос министру внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Колокольцеву</a> с просьбой "взять под личный контроль" инцидент в "Москва-Сити", где блогер Андрей Бурим во время прямого эфира разбил девушке лицо.По данным СМИ, во время прямого эфира из "Москва-Сити" Бурим (Mellstroy) разбил лицо блогерше Алене Ефремовой, которая впоследствии в своем Instagram заявила, что тот сломал ей челюсть. Прокуратура Пермского края сообщила РИА Новости, что в ведомство обратился местный общественник с требованием заблокировать аккаунт Бурима. А депутат ГД <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjSvishhev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Свищев</a> заявил, что направит запросы в правоохранительные органы и Роскомнадзор.Депутат отмечает, что проявление жестокости в интернете "оказывает влияние на неокрепшие умы молодого поколения и нездоровую психику больных людей, что может спровоцировать подобное поведение". "Сегодня блогер в прямом эфире избивает девушку, а завтра может открыто склонять к террористическим актам радикально настроенные группы", - сообщается в тексте запроса.<a href="http://ria.ru/location_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Пушкина</a> также утверждает, что на YouTube-канале Бурима есть видео, содержащее порнографические материалы.

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580224242.html

6

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий свищев, оксана пушкина, владимир колокольцев, происшествия