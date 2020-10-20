Пушкина обратилась к Колокольцеву в связи с избиением блогером девушки
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой "взять под личный контроль" инцидент в "Москва-Сити", где блогер Андрей Бурим во время прямого эфира разбил девушке лицо.
По данным СМИ, во время прямого эфира из "Москва-Сити" Бурим (Mellstroy) разбил лицо блогерше Алене Ефремовой, которая впоследствии в своем Instagram заявила, что тот сломал ей челюсть. Прокуратура Пермского края сообщила РИА Новости, что в ведомство обратился местный общественник с требованием заблокировать аккаунт Бурима. А депутат ГД Дмитрий Свищев заявил, что направит запросы в правоохранительные органы и Роскомнадзор.
"Прошу вас, Владимир Александрович, взять под личный контроль эту историю и принять необходимые меры реагирования", - отмечается в депутатском запросе Пушкиной, текст запроса имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат отмечает, что проявление жестокости в интернете "оказывает влияние на неокрепшие умы молодого поколения и нездоровую психику больных людей, что может спровоцировать подобное поведение". "Сегодня блогер в прямом эфире избивает девушку, а завтра может открыто склонять к террористическим актам радикально настроенные группы", - сообщается в тексте запроса.
Пушкина также утверждает, что на YouTube-канале Бурима есть видео, содержащее порнографические материалы.