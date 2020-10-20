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Пушкина обратилась к Колокольцеву в связи с избиением блогером девушки
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:05
2020-10-20T15:05
дмитрий свищев
оксана пушкина
владимир колокольцев
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> направила запрос министру внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Колокольцеву</a> с просьбой "взять под личный контроль" инцидент в "Москва-Сити", где блогер Андрей Бурим во время прямого эфира разбил девушке лицо.По данным СМИ, во время прямого эфира из "Москва-Сити" Бурим (Mellstroy) разбил лицо блогерше Алене Ефремовой, которая впоследствии в своем Instagram заявила, что тот сломал ей челюсть. Прокуратура Пермского края сообщила РИА Новости, что в ведомство обратился местный общественник с требованием заблокировать аккаунт Бурима. А депутат ГД <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjSvishhev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Свищев</a> заявил, что направит запросы в правоохранительные органы и Роскомнадзор.Депутат отмечает, что проявление жестокости в интернете "оказывает влияние на неокрепшие умы молодого поколения и нездоровую психику больных людей, что может спровоцировать подобное поведение". "Сегодня блогер в прямом эфире избивает девушку, а завтра может открыто склонять к террористическим актам радикально настроенные группы", - сообщается в тексте запроса.<a href="http://ria.ru/location_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Пушкина</a> также утверждает, что на YouTube-канале Бурима есть видео, содержащее порнографические материалы.
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580224242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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дмитрий свищев, оксана пушкина, владимир колокольцев, происшествия

Пушкина обратилась к Колокольцеву в связи с избиением блогером девушки

15:05 20.10.2020
 
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой "взять под личный контроль" инцидент в "Москва-Сити", где блогер Андрей Бурим во время прямого эфира разбил девушке лицо.
По данным СМИ, во время прямого эфира из "Москва-Сити" Бурим (Mellstroy) разбил лицо блогерше Алене Ефремовой, которая впоследствии в своем Instagram заявила, что тот сломал ей челюсть. Прокуратура Пермского края сообщила РИА Новости, что в ведомство обратился местный общественник с требованием заблокировать аккаунт Бурима. А депутат ГД Дмитрий Свищев заявил, что направит запросы в правоохранительные органы и Роскомнадзор.
"Прошу вас, Владимир Александрович, взять под личный контроль эту историю и принять необходимые меры реагирования", - отмечается в депутатском запросе Пушкиной, текст запроса имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат отмечает, что проявление жестокости в интернете "оказывает влияние на неокрепшие умы молодого поколения и нездоровую психику больных людей, что может спровоцировать подобное поведение". "Сегодня блогер в прямом эфире избивает девушку, а завтра может открыто склонять к террористическим актам радикально настроенные группы", - сообщается в тексте запроса.
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17 октября, 01:19Распространение нового коронавируса
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Пушкина также утверждает, что на YouTube-канале Бурима есть видео, содержащее порнографические материалы.
 
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Дмитрий СвищевОксана ПушкинаВладимир КолокольцевПроисшествия
 
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