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Пермскую прокуратуру попросили закрыть канал блогера, избившего девушку
Общественник из Перми Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать аккаунт блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в котором шла трансляция... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:37
2020-10-20T11:56
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
пермь
происшествия
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<strong>ПЕРМЬ, 20 окт — РИА Новости.</strong> Общественник из <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать аккаунт блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в котором шла трансляция избиения девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Ранее Нецветаев написал в своем <a href="https://www.instagram.com/mihail.necvetaev/" target="_blank">инстаграм-аккаунте</a>, что обратился в прокуратуру и попросил заблокировать канал популярного блогера, где демонстрируется насилие, разврат и агрессивное отношение к женщинам.Она уточнила, что срок рассмотрения обращения составляет до одного месяца, также документ в течение семи дней может быть передан по подведомственности в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a>, где специалисты проведут оценку стримов Mellstroy.У Бурима на YouTube-канале "Mellstroy стримы" почти 700 тысяч подписчиков. По данным СМИ, во время прямого эфира из "Москва-Сити" он разбил лицо блогерше Алене Ефремовой, которая впоследствии в своем инстаграме заявила, что тот сломал ей челюсть.
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580224242.html
А сколько еще таких "блогеров" и похабщины в интернете...? Сколько детей и подростков это смотрят и впитывают в себя, считая, что это круто ? Надо вводить цензуру и правильно направлять молодежь.
54
поделом.
26
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пермь
РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), пермь, происшествия

Пермскую прокуратуру попросили закрыть канал блогера, избившего девушку

10:37 20.10.2020 (обновлено: 11:56 20.10.2020)
 
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 окт — РИА Новости. Общественник из Перми Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать аккаунт блогера Андрея Бурима (Mellstroy), в котором шла трансляция избиения девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Ранее Нецветаев написал в своем инстаграм-аккаунте, что обратился в прокуратуру и попросил заблокировать канал популярного блогера, где демонстрируется насилие, разврат и агрессивное отношение к женщинам.

"Подтверждаем факт обращения Нецветаева в прокуратуру края через единый портал. Гражданин считает, что у блогера представлен противоправный контент, информация зарегистрирована, проверяется. Признаки противоправного контента зафиксированы в законодательстве, регулирующем сферу информации, решение будет принимать суд", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что срок рассмотрения обращения составляет до одного месяца, также документ в течение семи дней может быть передан по подведомственности в Роскомнадзор, где специалисты проведут оценку стримов Mellstroy.
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У Бурима на YouTube-канале "Mellstroy стримы" почти 700 тысяч подписчиков. По данным СМИ, во время прямого эфира из "Москва-Сити" он разбил лицо блогерше Алене Ефремовой, которая впоследствии в своем инстаграме заявила, что тот сломал ей челюсть.
 
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ПермьПроисшествия
 
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