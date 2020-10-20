https://ria.ru/20201020/bioprotein-1580604089.html

В России запустили производство белка из метана

В Москве заработала опытно-промышленная установка по производству биотехнологического кормового белка. По итогам испытаний технологию адаптируют к масштабам... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:52

2020-10-20T11:52

2020-10-20T14:59

риа наука

иннопрактика

биология

здоровье

инновации в медицине и биотехнологиях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580445584_0:170:682:554_1400x0_80_0_0_b820b4c3940f10a44011ae1751b9443a.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> заработала опытно-промышленная установка по производству биотехнологического кормового белка. По итогам испытаний технологию адаптируют к масштабам рынка. Это позволит снизить зависимость животноводства от импортной сои, обеспечить корма более питательными и качественными добавками. Выпуском нового продукта займется ООО "Биопрактика", учрежденное "Иннопрактикой" совместно с АО "Дукс".Проблема стартовых кормовМолодые особи сельскохозяйственных животных (рыб, птиц, жвачных, свиней) должны получать необходимое количество белка определенного состава. Растительного белка недостаточно. Организм усваивает его не полностью, нуждаясь в дополнительном источнике энергии. А если молодняк не докармливать, то он не достигнет нужных размеров, даст мало мяса и разводящее его предприятие упустит прибыль. Эта проблема остро обозначилась в середине прошлого века, когда правительства столкнулись с нехваткой продовольствия для растущего населения. Решением стали добавки в стартовые корма высококонцентрированного белка, главным образом из рыбной муки, сои, молочной сыворотки. В сельском хозяйстве такая схема кормления стала стандартом. Рыбную муку получают из рыбы, отходов рыбного промысла, биомассы морских беспозвоночных. Флотилии наращиваются, активно осваивая океаны, но их ресурсы не бесконечны. Соя же стала экспортным товаром, поскольку не всякий климат подходит для ее выращивания. В <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> для нее пригодны только территории на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, что не покрывает потребности внутреннего спроса. В результате в странах, столкнувшихся с дефицитом животного кормового белка, параллельно начали развивать биотехнологические методы. Альтернативный источник питательного белкаОколо шестидесяти лет назад ученые открыли, что белок можно получать из дрожжей и бактерий, питающихся углеводородами. Преимущества огромны. Выращивать микроорганизмы можно круглый год, что снимает проблемы с хранением, порчей продукта, а также фальсификатом. Белка в микробной биомассе в среднем 75 процентов, по составу аминокислот он близок к молочному, обогащен витаминами и микроэлементами, легко и полностью усваивается.Чтобы наладить промышленное производство микробного белка, в СССР создали соответствующее министерство. Один из основных заводов располагался в Светлом Яре. Там выпускали белок из дрожжей рода Candida. Дрожжи росли в реакторе, питаясь продуктами нефтепереработки — парафинами. Отсюда торговое название продукта — паприн (парафин + протеин.)Производство паприна сопровождалось рядом экологических проблем, что привело к созданию технологии получения белка из метанокисляющих бактерий вида Methylococcus capsulatus. Торговое название — гаприн (газ + протеин). Его производство было лишено недостатков папринового.В Советском Союзе в год выпускали порядка миллиона тонн микробного белка, восполняя дефицит добавок для стартовых кормов. По сути, любой родившийся до перестройки так или иначе употреблял в пищу мясо животных, выращенное на этих продуктах. Однако в 1990-е экологи добились закрытия всех этих заводов. "На рынке наступила пауза, никто не шел в эти проекты. Эксперты пришли к выводу, что здесь не обошлось без соевого лобби. Производители соевого белка делали все, чтобы их продукт был единственно доступным для кормовиков. В итоге такие наукоемкие проекты, как производство биопротеина, долгое время не могли найти достаточно инвестиций", — рассказывает РИА Новости эксперт в области биотехнологий Максим Захарцев.Кормовики оказались меж двух огней: с одной стороны, производство мяса нужно удешевлять, часто за счет кормов, с другой — следовать стандарту. Сои и рыбной муки уже недостаточно для отечественного животноводства, стремящегося к высокому качеству продуктов, продовольственной безопасности и ресурсосбережению. Поэтому производство биопротеина получило стимул к развитию, тем более что основные технологические проблемы решили еще в конце XX века. "В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и России на этом поле сейчас конкурируют несколько компаний. Мировой рынок пока не захвачен, но ситуация динамичная. Запущенный в Москве проект предлагает новые технологические решения", — отмечает Захарцев.Преимущества биопротеинаСхема производства биопротеинов в общих чертах такова. Бактерии выращивают в больших емкостях — реакторах, где создают жидкую среду, насыщенную необходимыми солями, микроэлементами, кислородом (для окислительно-восстановительных реакций) и метаном — источником энергии для микроорганизмов. "Они питаются метаном, а живут в жидкой среде. Этот газ гидрофобный, он плохо растворяется в воде. Обеспечить хороший массообмен — выровнять условия во всем объеме реактора — очень сложно, для этого требуются современные научные подходы", — объясняет Максим Захарцев. В хороших условиях бактерии быстро размножаются, заполняют реактор, их достают, термически обрабатывают, высушивают и из полученного порошка прессуют гранулы. Продукт уже очищен, поскольку ростовой субстрат (то есть метан) в нем не удерживается. Абгаз собирают и пускают в новый цикл производства. "Микробный кормовой белок — это экологически чистый продукт, его производство не требует больших площадей, не зависит от климатических условий, и по аминокислотному составу он превосходит существующие аналоги. Реализация проекта по выпуску биопротеина значительно улучшит ситуацию в животноводческом секторе", — <a href="https://innopraktika.ru/news/1420/" target="_blank" rel="nofollow noopener">цитирует</a> "Иннопрактика" слова заместителя исполнительного директора Дмитрия Зайцева.Выход на новый уровень"Российским предприятием ООО "Биопрактика" при поддержке АО "Дукс" и негосударственного института развития "Иннопрактика" разработана улучшенная технология получения протеина с использованием метана", — говорит в официальном сообщении генеральный директор "Биопрактики" Станислав Новиков. "Биопрактика" пошла уникальным путем, взяв все лучшее от советской и западной науки и добавив свои оригинальные решения. Они сделали шаг вперед к достижению промышленной технологии. Их решения более экономичны с точки зрения обеспечения всех процессов. Запуск опытно-промышленной установки подтвердит экономическую эффективность эксплуатации реактора, и затем можно приступать к масштабированию", — добавляет Захарцев. Эта технология позволит снизить импорт белка, даст дополнительные стимулы к развитию отечественного животноводства и позволит обеспечить население качественными и безопасными продуктами питания, отмечают в "Иннопрактике". Важно также то, что заводы биопротеина расширяют круг внутреннего рынка сбыта отечественного природного газа.

https://ria.ru/20191205/1561964538.html

https://ria.ru/20180417/1518782287.html

https://ria.ru/20171208/1510547170.html

Александр Жуть Ещё не известно как повлияет этот продукт на жизнедеятельность человека. Потом скажут что это вредно и произошла ошибка. 10

8

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иннопрактика, биология, здоровье, инновации в медицине и биотехнологиях