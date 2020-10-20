https://ria.ru/20201020/bezrabotitsa-1580687350.html

В Минтруде заявили об уменьшении числа безработных россиян

Число безработных в России уменьшается, а данные ПФР свидетельствуют об увеличении числа принятых на работу в сравнении с числом уволенных, заявила замминистра... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:52

2020-10-20T16:52

2020-10-20T16:52

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

безработица

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Число безработных в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> уменьшается, а данные <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> свидетельствуют об увеличении числа принятых на работу в сравнении с числом уволенных, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова."Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда. Мы понимаем, что есть определенная структурная диспропорция в рамках рынка труда. Но в общем и целом мы видим в целом по России картину уменьшения количества безработных граждан", - сказала она на заседании комитета Государственной Думы по бюджету и налогам в режиме видеоконференции.По словам Мухтияровой, данные Пенсионного фонда последние несколько периодов показывают увеличение численности принятых на работу над числом уволенных с работы. Тренд наблюдается уже почти на протяжении месяца, добавила замминистра.

https://ria.ru/20201020/posobiya-1580621136.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), безработица, общество