https://ria.ru/20201020/bespilotniki-1580655578.html

В России научились вычислять беспилотники по звуку

"Ростех" представил модуль, обнаруживающий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по звуку, сообщает во вторник пресс-служба корпорации. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:48

2020-10-20T14:48

2020-10-20T14:48

ростех

технологии

безопасность

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" представил модуль, обнаруживающий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по звуку, сообщает во вторник пресс-служба корпорации.Модуль оснащен сверхчувствительными микрофонами, определяющими местонахождение беспилотника. Дальность обнаружения дронов зависит от внешнего шума и составляет от 150 до 500 метров.Кроме того, "Атака-Шорох" "позволит выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам" и может быть интегрирована в систему "Безопасный город" и индустриальные системы безопасности.Аппарат может быть интегрирован в систему радиопротиводействия беспилотным летательным аппаратам: как только распознается шум дрона, включается передатчик и происходит подавление сигналов по управлению дронами.По его словам, система обучаемая: в нее можно заложить данные о некоторых звуках, которые потом аппарат сможет выявлять. При этом систему можно научить также не реагировать и на определенные звуки.Применяться аппарат может на объектах повышенной опасности, например на крупных предприятиях и "предприятиях специального назначения"."Злоумышленник может попытаться что-то сбросить с помощью дрона, что вызовет угрозу", - объяснил Золотых.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/bespilotnik-1580520984.html

https://ria.ru/20201012/dron-1579337458.html

https://ria.ru/20200928/dron-1577865508.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, технологии, безопасность