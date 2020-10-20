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https://ria.ru/20201020/bespilotniki-1580655578.html
В России научились вычислять беспилотники по звуку
"Ростех" представил модуль, обнаруживающий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по звуку, сообщает во вторник пресс-служба корпорации. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:48
2020-10-20T14:48
ростех
технологии
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" представил модуль, обнаруживающий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по звуку, сообщает во вторник пресс-служба корпорации.Модуль оснащен сверхчувствительными микрофонами, определяющими местонахождение беспилотника. Дальность обнаружения дронов зависит от внешнего шума и составляет от 150 до 500 метров.Кроме того, "Атака-Шорох" "позволит выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам" и может быть интегрирована в систему "Безопасный город" и индустриальные системы безопасности.Аппарат может быть интегрирован в систему радиопротиводействия беспилотным летательным аппаратам: как только распознается шум дрона, включается передатчик и происходит подавление сигналов по управлению дронами.По его словам, система обучаемая: в нее можно заложить данные о некоторых звуках, которые потом аппарат сможет выявлять. При этом систему можно научить также не реагировать и на определенные звуки.Применяться аппарат может на объектах повышенной опасности, например на крупных предприятиях и "предприятиях специального назначения"."Злоумышленник может попытаться что-то сбросить с помощью дрона, что вызовет угрозу", - объяснил Золотых.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/bespilotnik-1580520984.html
https://ria.ru/20201012/dron-1579337458.html
https://ria.ru/20200928/dron-1577865508.html
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ростех, технологии, безопасность

В России научились вычислять беспилотники по звуку

14:48 20.10.2020
 
© Depositphotos / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Depositphotos / biosdi
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Ростех" представил модуль, обнаруживающий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по звуку, сообщает во вторник пресс-служба корпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") на выставке "Интерполитех-2020" впервые представил модуль акустической разведки "Атака-Шорох", который позволяет обнаруживать летящие в режиме радиомолчания беспилотники по звуку. Запуск серийного производства намечен на 2021 год", - говорится в релизе.
Модуль оснащен сверхчувствительными микрофонами, определяющими местонахождение беспилотника. Дальность обнаружения дронов зависит от внешнего шума и составляет от 150 до 500 метров.
Кроме того, "Атака-Шорох" "позволит выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам" и может быть интегрирована в систему "Безопасный город" и индустриальные системы безопасности.
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"Это позволит, например, автоматически разворачивать камеры видеонаблюдения в направлении выявленного шума", - отмечается в сообщении.
Аппарат может быть интегрирован в систему радиопротиводействия беспилотным летательным аппаратам: как только распознается шум дрона, включается передатчик и происходит подавление сигналов по управлению дронами.
"В этом случае дрон теряет управление и либо садится в точке, где потерял управление, либо возвращается в точку старта", - рассказал РИА Новости конструктор НПП "Алмаз" (входит "Росэлектронику") Дмитрий Золотых.
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По его словам, система обучаемая: в нее можно заложить данные о некоторых звуках, которые потом аппарат сможет выявлять. При этом систему можно научить также не реагировать и на определенные звуки.
"Подход индивидуальный: если мы ставим эту систему на заводе, где много электрокаров, то мы учим систему не реагировать на электрокары этого завода", - добавил он.
Применяться аппарат может на объектах повышенной опасности, например на крупных предприятиях и "предприятиях специального назначения".
"Злоумышленник может попытаться что-то сбросить с помощью дрона, что вызовет угрозу", - объяснил Золотых.
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