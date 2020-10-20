Эксперт оценил намерение Киева построить новые базы ВМС на Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским строительство новых военно-морских баз усилит милитаризацию и напряженность в Азово-Черноморском регионе и является частью плана по интеграции страны в военные структуры западных стран, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
"Украина, не являясь членом НАТО, все делает по стандартам альянса и самое главное – по факту много делает для того, чтобы укрепить позиции НАТО на рубежах, близких к территории России. Это говорит о том, что государство окончательно утратило свою независимость в решении вопросов военной политики. Это будет способствовать росту напряженности в районе Азово-Черноморского бассейна, который 30 лет назад являлся одним из самых спокойных мест в Европе и мире", - сказал Горбачев.
Милитаризация региона продолжается и будет продолжена, считает Горбачев. Об этом свидетельствует создание новой инфраструктуры, рост числа заходов военных кораблей нечерноморских держав, проведение учений и полетов боевой авиации НАТО, и так далее. Обращает на себя внимание существенное увеличение присутствия стран НАТО на Украине в качестве военных разведывательных структур, инструкторов и специалистов, считает Горбачев.
"Таким образом, Украина в мирное время превращается в поле учений и военной деятельности в мирных условиях … Осуществляется планомерная масштабная интеграция Украины в военно-политические структуры Запада и дальнейший отрыв от России и от исторических корней", - добавил Горбачев.