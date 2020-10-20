https://ria.ru/20201020/bazy-1580636534.html

Эксперт оценил намерение Киева построить новые базы ВМС на Черном море

Анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским строительство новых военно-морских баз усилит милитаризацию и напряженность в Азово-Черноморском регионе РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:39

2020-10-20T13:39

2020-10-20T13:39

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

михаил горбачев

севастополь

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Анонсированное президентом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> строительство новых военно-морских баз усилит милитаризацию и напряженность в Азово-Черноморском регионе и является частью плана по интеграции страны в военные структуры западных стран, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> о внутреннем и внешнем положении Украины.Милитаризация региона продолжается и будет продолжена, считает Горбачев. Об этом свидетельствует создание новой инфраструктуры, рост числа заходов военных кораблей нечерноморских держав, проведение учений и полетов боевой авиации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, и так далее. Обращает на себя внимание существенное увеличение присутствия стран НАТО на Украине в качестве военных разведывательных структур, инструкторов и специалистов, считает Горбачев."Таким образом, Украина в мирное время превращается в поле учений и военной деятельности в мирных условиях … Осуществляется планомерная масштабная интеграция Украины в военно-политические структуры Запада и дальнейший отрыв от России и от исторических корней", - добавил Горбачев.

https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html

https://ria.ru/20201020/krym-1580612578.html

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севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, нато, владимир зеленский, михаил горбачев, севастополь, украина, в мире