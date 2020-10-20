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Эксперт оценил намерение Киева построить новые базы ВМС на Черном море
Анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским строительство новых военно-морских баз усилит милитаризацию и напряженность в Азово-Черноморском регионе РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:39
2020-10-20T13:39
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
михаил горбачев
севастополь
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Анонсированное президентом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> строительство новых военно-морских баз усилит милитаризацию и напряженность в Азово-Черноморском регионе и является частью плана по интеграции страны в военные структуры западных стран, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> о внутреннем и внешнем положении Украины.Милитаризация региона продолжается и будет продолжена, считает Горбачев. Об этом свидетельствует создание новой инфраструктуры, рост числа заходов военных кораблей нечерноморских держав, проведение учений и полетов боевой авиации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, и так далее. Обращает на себя внимание существенное увеличение присутствия стран НАТО на Украине в качестве военных разведывательных структур, инструкторов и специалистов, считает Горбачев."Таким образом, Украина в мирное время превращается в поле учений и военной деятельности в мирных условиях … Осуществляется планомерная масштабная интеграция Украины в военно-политические структуры Запада и дальнейший отрыв от России и от исторических корней", - добавил Горбачев.
https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html
https://ria.ru/20201020/krym-1580612578.html
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севастополь
украина
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верховная рада украины, нато, владимир зеленский, михаил горбачев, севастополь, украина, в мире

Эксперт оценил намерение Киева построить новые базы ВМС на Черном море

13:39 20.10.2020
 
© РИА НовостиЗадержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским строительство новых военно-морских баз усилит милитаризацию и напряженность в Азово-Черноморском регионе и является частью плана по интеграции страны в военные структуры западных стран, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
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"Украина, не являясь членом НАТО, все делает по стандартам альянса и самое главное – по факту много делает для того, чтобы укрепить позиции НАТО на рубежах, близких к территории России. Это говорит о том, что государство окончательно утратило свою независимость в решении вопросов военной политики. Это будет способствовать росту напряженности в районе Азово-Черноморского бассейна, который 30 лет назад являлся одним из самых спокойных мест в Европе и мире", - сказал Горбачев.
Милитаризация региона продолжается и будет продолжена, считает Горбачев. Об этом свидетельствует создание новой инфраструктуры, рост числа заходов военных кораблей нечерноморских держав, проведение учений и полетов боевой авиации НАТО, и так далее. Обращает на себя внимание существенное увеличение присутствия стран НАТО на Украине в качестве военных разведывательных структур, инструкторов и специалистов, считает Горбачев.
"Таким образом, Украина в мирное время превращается в поле учений и военной деятельности в мирных условиях … Осуществляется планомерная масштабная интеграция Украины в военно-политические структуры Запада и дальнейший отрыв от России и от исторических корней", - добавил Горбачев.
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Верховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийМихаил ГорбачевСевастопольУкраинаВ мире
 
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