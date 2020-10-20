https://ria.ru/20201020/bazy-1580635693.html

Зеленский объявил о строительстве двух военных баз на Черном море

Украина намерена построить на Черном море две военно-морские базы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к Верховной раде с ежегодным... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:46

2020-10-20T13:46

2020-10-20T13:46

алексей неижпапа

руслан бальбек

военно-морские силы украины

верховная рада украины

юрий кравченко

владимир зеленский

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в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> намерена построить на Черном море две военно-морские базы. Об этом заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a>, обращаясь к <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> с ежегодным посланием."Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", — сказал он.Как объяснил Зеленский, <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.По его словам, в этом случае речь идет не о мести, а о справедливости. При этом Зеленский отметил, его "ключевые приоритеты — мир в Донбассе и "деоккупация Крыма"."Пупок развяжется"Заявление Зеленского прокомментировал командующий Черноморским флотом в 1998-2002 годах адмирал Владимир Комоедов. По его мнению, у Киева нет денег на новые военно-морские базы.Он заметил, что одну из баз можно разместить в районе Скадовска. Тогда туда выведут военные корабли, которые сейчас базируются в Одессе, а одесский порт станет полностью гражданским.Адмирал Виктор Кравченко, который командовал Черноморским флотом до <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Komoedov/" target="_blank" data-auto="true">Комоедова</a>, связал заявление Зеленского с его недавним визитом в Великобританию."Последний раз президент Украины был в Англии, встречался с председателем MI6, он пообещал выделить деньги, на которые будут построены какие-то корабли маленькие в Англии для передачи Украине. Наверное, это они предусматривают", — сказал <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kravchenko/" target="_blank" data-auto="true">Кравченко</a>.Депутат Госдумы от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> считает, что Зеленский, говоря о строительстве двух баз, слишком преувеличил военные возможности Украины."Видимо, он не различает понятия "военная база" и "причал для катеров береговой охраны". База в полной комплектации обойдется в несколько миллиардов долларов, а причальная стенка — в миллион раз дешевле. Так что погорячился президент Украины. Крымчан новым причалом для старых натовских катеров не испугать", — сказал он.Что касается "сдачи Крыма", то Бальбек увидел в этих словах Зеленского "ложь и фальшь".Как Киев намерен возвращать Крым Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят вернуть Крым под контроль Киева.Так, нынешний министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявлял, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Главнокомандующий <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-neizhpapa/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Неижпапа</a> не раз говорил, что Киев готов к полномасштабным военным действиям с Россией и грозил ракетным комплексом "Нептун", который якобы может достать с материковой части Украины до <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> или до моста через Керченский пролив. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.В России эти заявления считают провокациями, но подчеркивают, что в любой момент готовы дать отпор любому агрессору.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html

https://ria.ru/20200707/1573978733.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573933015.html

Vov Vov Напрасно говорят о возможностях Украины скептически-снисходительно. В Украине очень много способных ученых и конструкторов. Они и ракету могут сделать, и двигатель к ней, и несущий эту ракету катер или самолет, и базу, где этот катер будет стоять. 24

Иван Пупыркин Какие проблемы?! Для существующего и перспективного флота Незалежной достаточно вбить деревянный кол в берег, база готова. 15

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республика крым

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей неижпапа, руслан бальбек, военно-морские силы украины, верховная рада украины, юрий кравченко, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире