https://ria.ru/20201020/bazy-1580602194.html
Украина построит военно-морские базы "для защиты Черноморского региона"
Украина построит две военно-морские базы на Черном море, сообщил президент страны Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к Верховной раде. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:09
2020-10-20T11:09
2020-10-20T17:00
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 20 окт — РИА Новости.</strong> Украина построит две военно-морские базы на Черном море, сообщил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> во время своего ежегодного послания к Верховной раде.Как объяснил Зеленский, Киев создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность. "Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела", — заявил глава государства.По его словам, в этом случае речь идет не о мести, а о справедливости. При этом Зеленский отметил, его "ключевые приоритеты — мир в Донбассе и "деоккупация Крыма".
https://ria.ru/20201015/ukraina-1579948833.html
Mar Nightmare
Это новый анекдот, что ли?
219
Игорь Земский
Забор на границе с Россией всё?
218
88
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 20 окт — РИА Новости.
Украина построит две военно-морские базы на Черном море, сообщил президент страны Владимир Зеленский
во время своего ежегодного послания к Верховной раде.
"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", — сказал он.
Как объяснил Зеленский, Киев создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.
"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела", — заявил глава государства.
По его словам, в этом случае речь идет не о мести, а о справедливости. При этом Зеленский отметил, его "ключевые приоритеты — мир в Донбассе и "деоккупация Крыма".