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Украина построит военно-морские базы "для защиты Черноморского региона"
Украина построит две военно-морские базы на Черном море, сообщил президент страны Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к Верховной раде. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:09
2020-10-20T17:00
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 20 окт — РИА Новости.</strong> Украина построит две военно-морские базы на Черном море, сообщил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> во время своего ежегодного послания к Верховной раде.Как объяснил Зеленский, Киев создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность. "Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела", — заявил глава государства.По его словам, в этом случае речь идет не о мести, а о справедливости. При этом Зеленский отметил, его "ключевые приоритеты — мир в Донбассе и "деоккупация Крыма".
https://ria.ru/20201015/ukraina-1579948833.html
Это новый анекдот, что ли?
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Забор на границе с Россией всё?
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украина
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владимир зеленский, украина, в мире

Украина построит военно-морские базы "для защиты Черноморского региона"

11:09 20.10.2020 (обновлено: 17:00 20.10.2020)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПередача Украине катеров береговой охраны класса "Island" в Балтиморе
Передача Украине катеров береговой охраны класса Island в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Украина построит две военно-морские базы на Черном море, сообщил президент страны Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к Верховной раде.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", — сказал он.

Как объяснил Зеленский, Киев создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.
"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела", — заявил глава государства.
По его словам, в этом случае речь идет не о мести, а о справедливости. При этом Зеленский отметил, его "ключевые приоритеты — мир в Донбассе и "деоккупация Крыма".
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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