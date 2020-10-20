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https://ria.ru/20201020/avariya-1580588524.html
Тува осталась без света
Вся Тува осталась осталась без электричества из-за аварийного отключения, в течение часа свет должны вернуть, сообщает мэрия Кызыла. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:34
2020-10-20T09:50
шолбан кара-оол
абаза
кызыл
республика тыва
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Вся Тува осталась осталась без электричества из-за аварийного отключения, в течение часа свет должны вернуть, сообщает мэрия <a href="http://ria.ru/location_Kyzyl/" target="_blank" data-auto="true">Кызыла</a>.Глава республики <a href="http://ria.ru/person_SHolban_Kara_ool/" target="_blank" data-auto="true">Шолбан Кара-оол</a> сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что специалисты компании "Россети" планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика и произошло аварийное отключение."Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идёт переключение на вторую линию через <a href="http://ria.ru/location_Abaza/" target="_blank" data-auto="true">Абазу</a>. В течение часа обещают подключить электроэнергию. Нахожусь на прямой связи с руководством Федеральной сетевой кампании, министром энергетики России. В больницах и теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200922/vodokolonka-1577586034.html
Я думал они в чумах живут и не понял зачем им свет. А у них есть дома!
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абаза
кызыл
республика тыва
РИА Новости
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шолбан кара-оол, абаза, кызыл, республика тыва, происшествия

Тува осталась без света

09:34 20.10.2020 (обновлено: 09:50 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Юрий СомовВласти Тувы возобновляют работу по проекту утилизации опасных отходов
Власти Тувы возобновляют работу по проекту утилизации опасных отходов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Юрий Сомов
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КРАСНОЯРСК, 20 окт – РИА Новости. Вся Тува осталась осталась без электричества из-за аварийного отключения, в течение часа свет должны вернуть, сообщает мэрия Кызыла.
"Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220кВ, вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл. В течение часа должны включить всех потребителей", - говорится в сообщении.
Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что специалисты компании "Россети" планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика и произошло аварийное отключение.
"Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идёт переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию. Нахожусь на прямой связи с руководством Федеральной сетевой кампании, министром энергетики России. В больницах и теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились", - говорится в сообщении.
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Шолбан Кара-оолАбазаКызылРеспублика ТываПроисшествия
 
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