https://ria.ru/20201020/avariya-1580588524.html

Тува осталась без света

Вся Тува осталась осталась без электричества из-за аварийного отключения, в течение часа свет должны вернуть, сообщает мэрия Кызыла. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:34

2020-10-20T09:34

2020-10-20T09:50

шолбан кара-оол

абаза

кызыл

республика тыва

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Вся Тува осталась осталась без электричества из-за аварийного отключения, в течение часа свет должны вернуть, сообщает мэрия <a href="http://ria.ru/location_Kyzyl/" target="_blank" data-auto="true">Кызыла</a>.Глава республики <a href="http://ria.ru/person_SHolban_Kara_ool/" target="_blank" data-auto="true">Шолбан Кара-оол</a> сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что специалисты компании "Россети" планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика и произошло аварийное отключение."Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идёт переключение на вторую линию через <a href="http://ria.ru/location_Abaza/" target="_blank" data-auto="true">Абазу</a>. В течение часа обещают подключить электроэнергию. Нахожусь на прямой связи с руководством Федеральной сетевой кампании, министром энергетики России. В больницах и теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200922/vodokolonka-1577586034.html

Oleg Saw Я думал они в чумах живут и не понял зачем им свет. А у них есть дома! 39

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абаза

кызыл

республика тыва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шолбан кара-оол, абаза, кызыл, республика тыва, происшествия