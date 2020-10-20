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https://ria.ru/20201020/artifacts-1580541388.html
Археологи обнаружили в оттаявших ледниках древние артефакты
Активное таяние ледников в Альпах помогло археологам обнаружить в этих местах древние артефакты, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T04:26
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археология
альпы
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Активное таяние ледников в Альпах помогло археологам обнаружить в этих местах древние артефакты, сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>. Исследователи нашли нить из растительных волокон возрастом примерно шесть тысяч лет, деревянную фигурку, шнурованные туфли, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры, а также другие сокровища. Все предметы сохранились в отличном состоянии, так как лед защитил их от гниения.Ученые осознают, какое разрушительное воздействие оказывает изменение климата на окружающую среду, но в этом есть и плюс: тающие ледники позволяют значительно расширить представление о людях, живших в горах тысячелетия назад. В науке даже появилась новая область под названием "ледниковая археология". Долгое время считалось, что доисторические люди не отваживались подниматься высоко в горы, но недавние исследования свидетельствует об обратном. В сентябре археолог Регула Габлер и ее команда обнаружили на перевале Шнидейох веревку, которой, как полагают ученые, тоже более шести тысяч лет.В 2003 году другая группа исследователей, проводившая в этом же районе раскопки на высоте почти трех тысяч метров, нашла ящик со стрелами, который датируют 3000 годом до нашей эры. Все это позволило ученым сделать вывод, что люди поднимались так высоко в горы в поисках кристаллов и разных полезных ископаемых.
https://ria.ru/20200909/archeology-1576948881.html
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новости культуры, археология, альпы

Археологи обнаружили в оттаявших ледниках древние артефакты

04:26 20.10.2020 (обновлено: 11:26 20.10.2020)
 
© AFP 2020 / Fabrice CoffriniКельтская деревянная фигурка, обнаруженная на леднике в Швейцарских Альпах
Кельтская деревянная фигурка, обнаруженная на леднике в Швейцарских Альпах - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AFP 2020 / Fabrice Coffrini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Активное таяние ледников в Альпах помогло археологам обнаружить в этих местах древние артефакты, сообщает Daily Mail.
Исследователи нашли нить из растительных волокон возрастом примерно шесть тысяч лет, деревянную фигурку, шнурованные туфли, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры, а также другие сокровища. Все предметы сохранились в отличном состоянии, так как лед защитил их от гниения.
Ученые осознают, какое разрушительное воздействие оказывает изменение климата на окружающую среду, но в этом есть и плюс: тающие ледники позволяют значительно расширить представление о людях, живших в горах тысячелетия назад. В науке даже появилась новая область под названием "ледниковая археология".
Долгое время считалось, что доисторические люди не отваживались подниматься высоко в горы, но недавние исследования свидетельствует об обратном. В сентябре археолог Регула Габлер и ее команда обнаружили на перевале Шнидейох веревку, которой, как полагают ученые, тоже более шести тысяч лет.
В 2003 году другая группа исследователей, проводившая в этом же районе раскопки на высоте почти трех тысяч метров, нашла ящик со стрелами, который датируют 3000 годом до нашей эры.
Все это позволило ученым сделать вывод, что люди поднимались так высоко в горы в поисках кристаллов и разных полезных ископаемых.
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