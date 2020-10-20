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В Кремле оценили возможность сокращения численности армии
Экспертное обсуждение реформы ВС РФ, в том числе сокращения должностей и пересмотра надбавок, может вестись, но никаких решений не принималось, сообщил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:18
2020-10-20T14:31
вооруженные силы рф
дмитрий песков
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Экспертное обсуждение реформы <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>, в том числе сокращения должностей и пересмотра надбавок, может вестись, но никаких решений не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия" </a>написала, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> предложил Минобороны сократить вплоть до 100 тысяч военнослужащих (из 1 миллиона) и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, дмитрий песков, безопасность

В Кремле оценили возможность сокращения численности армии

14:18 20.10.2020 (обновлено: 14:31 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПризывники на сборном пункте в Симферополе
Призывники на сборном пункте в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экспертное обсуждение реформы ВС РФ, в том числе сокращения должностей и пересмотра надбавок, может вестись, но никаких решений не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее газета "Известия" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить вплоть до 100 тысяч военнослужащих (из 1 миллиона) и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.
"Никаких решений на этот счет не принималось. Экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решения таких вопросов нет", - ответил Песков на вопрос журналиста, видят ли в Кремле необходимость изменений.
 
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Вооруженные силы РФДмитрий ПесковБезопасность
 
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