https://ria.ru/20201020/armiya-1580647413.html
В Кремле оценили возможность сокращения численности армии
Экспертное обсуждение реформы ВС РФ, в том числе сокращения должностей и пересмотра надбавок, может вестись, но никаких решений не принималось, сообщил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:18
2020-10-20T14:18
2020-10-20T14:31
вооруженные силы рф
дмитрий песков
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Экспертное обсуждение реформы <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>, в том числе сокращения должностей и пересмотра надбавок, может вестись, но никаких решений не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия" </a>написала, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> предложил Минобороны сократить вплоть до 100 тысяч военнослужащих (из 1 миллиона) и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, дмитрий песков, безопасность