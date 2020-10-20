https://ria.ru/20201020/armiya-1580647413.html

В Кремле оценили возможность сокращения численности армии

Экспертное обсуждение реформы ВС РФ, в том числе сокращения должностей и пересмотра надбавок, может вестись, но никаких решений не принималось, сообщил... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:18

2020-10-20T14:18

2020-10-20T14:31

вооруженные силы рф

дмитрий песков

безопасность

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Экспертное обсуждение реформы <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>, в том числе сокращения должностей и пересмотра надбавок, может вестись, но никаких решений не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия" </a>написала, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> предложил Минобороны сократить вплоть до 100 тысяч военнослужащих (из 1 миллиона) и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, дмитрий песков, безопасность