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https://ria.ru/20201020/armiya-1580645409.html
Минобороны прокомментировало идею Минфина о сокращении армии
Минобороны назвало неприемлемым предложение Минфина сократить Вооруженные силы. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:09
2020-10-20T21:13
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Минобороны назвало неприемлемым предложение <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> сократить Вооруженные силы.Так там прокомментировали проект реформы, предполагающий сокращение порядка ста тысяч военнослужащих — прежде всего врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников, которых предлагается перевести на гражданские должности. Кроме того, Минфин планирует увеличить для военных выслугу лет и начать экономить на питании.В Минобороны отметили, что проанализировали эти предложения и направили в Совет безопасности мотивированную позицию об их неприемлемости."Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к нулевому экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность", — говорится в официальном заявлении военного ведомства, опубликованном в газете "<a href="http://redstar.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Красная звезда</a>".Кроме того, в Минобороны напомнили, что реформа 2007-2012 годов показала неэффективность массового перевода военных на гражданскую службу и привела к "многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооруженных сил".
https://ria.ru/20201020/armiya-1580594729.html
https://ria.ru/20201020/armiya-1580603264.html
Вот кто бы предложил Минфин сократить, не на 100 тыс., а хоть бы на 10тыс. Вот бы польза России была.
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Минфин своим предложением поставили сами себя под вопрос в плане преданности стране
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), министерство финансов рф (минфин россии), безопасность

Минобороны прокомментировало идею Минфина о сокращении армии

14:09 20.10.2020 (обновлено: 21:13 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНовобранцы
Новобранцы - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минобороны назвало неприемлемым предложение Минфина сократить Вооруженные силы.
Так там прокомментировали проект реформы, предполагающий сокращение порядка ста тысяч военнослужащих — прежде всего врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников, которых предлагается перевести на гражданские должности. Кроме того, Минфин планирует увеличить для военных выслугу лет и начать экономить на питании.
Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 10:20
Эксперт счел нерациональным сокращение численности российской армии
В Минобороны отметили, что проанализировали эти предложения и направили в Совет безопасности мотивированную позицию об их неприемлемости.
"Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к нулевому экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность", — говорится в официальном заявлении военного ведомства, опубликованном в газете "Красная звезда".
Кроме того, в Минобороны напомнили, что реформа 2007-2012 годов показала неэффективность массового перевода военных на гражданскую службу и привела к "многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооруженных сил".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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В ГД назвали идею Минфина о сокращении Вооруженных сил мелочной экономией
 
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Безопасность
 
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