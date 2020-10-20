https://ria.ru/20201020/armiya-1580645409.html

Минобороны прокомментировало идею Минфина о сокращении армии

Минобороны назвало неприемлемым предложение Минфина сократить Вооруженные силы. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:09

2020-10-20T14:09

2020-10-20T21:13

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Минобороны назвало неприемлемым предложение <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> сократить Вооруженные силы.Так там прокомментировали проект реформы, предполагающий сокращение порядка ста тысяч военнослужащих — прежде всего врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников, которых предлагается перевести на гражданские должности. Кроме того, Минфин планирует увеличить для военных выслугу лет и начать экономить на питании.В Минобороны отметили, что проанализировали эти предложения и направили в Совет безопасности мотивированную позицию об их неприемлемости."Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к нулевому экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность", — говорится в официальном заявлении военного ведомства, опубликованном в газете "<a href="http://redstar.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Красная звезда</a>".Кроме того, в Минобороны напомнили, что реформа 2007-2012 годов показала неэффективность массового перевода военных на гражданскую службу и привела к "многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооруженных сил".

https://ria.ru/20201020/armiya-1580594729.html

https://ria.ru/20201020/armiya-1580603264.html

Александр Нелиберда Вот кто бы предложил Минфин сократить, не на 100 тыс., а хоть бы на 10тыс. Вот бы польза России была. 273

ИИ Ого Минфин своим предложением поставили сами себя под вопрос в плане преданности стране 227

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), министерство финансов рф (минфин россии), безопасность