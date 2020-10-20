Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/armiya-1580603264.html
В ГД назвали идею Минфина о сокращении Вооруженных сил мелочной экономией
Идея Минфина о сокращении численности Вооруженных сил России и финансировании на их питание не продумана, такая "мелочная экономия" напоминает ситуацию в 90-х... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:15
2020-10-20T17:16
россия
вооруженные силы рф
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий саблин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Идея Минфина о сокращении численности Вооруженных сил России и финансировании на их питание не продумана, такая "мелочная экономия" напоминает ситуацию в 90-х годах, считает глава группы дружбы между парламентами РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Sablin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Саблин</a>.Ранее газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить состав ВС до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников. Также предложено увеличить выслугу лет перед выходом на пенсию и начать экономить на питании военных."Инициативу Минфина о сокращении 10% состава Вооружённых Сил в сегодняшних геополитических условиях, мягко говоря, трудно назвать продуманной. А попытки мелочной экономии на еде и форме для солдат напоминают лихие 90-е и отношение к армии и ветеранам, в том числе ветеранам Великой Отечественной, в то время", - сказал Саблин РИА Новости.Он также напомнил, что президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявляет о вкладывании 2,5 триллионов долларов в развитие Вооружённых Сил, а к российским границам стягиваются силы <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. "Самое время начать реформы, ущемляющие и унижающие наших солдат, офицеров и генералов", - заметил депутат.
https://ria.ru/20201020/armiya-1580594729.html
Враги страны в ключевом министерстве. Гнать.
38
Хотелось бы услышать сам Минфин с указанием должности и фамилии, очередной нелепости работающей в этой организации. Если конечно...а был ли мальчик - вся инфа Известия
24
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_314:0:2194:1410_1400x0_80_0_0_baf830d35c0f73ca715a5ce01313eea2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий саблин, безопасность

В ГД назвали идею Минфина о сокращении Вооруженных сил мелочной экономией

11:15 20.10.2020 (обновлено: 17:16 20.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Идея Минфина о сокращении численности Вооруженных сил России и финансировании на их питание не продумана, такая "мелочная экономия" напоминает ситуацию в 90-х годах, считает глава группы дружбы между парламентами РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
Ранее газета "Известия" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить состав ВС до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников. Также предложено увеличить выслугу лет перед выходом на пенсию и начать экономить на питании военных.
Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 10:20
Эксперт счел нерациональным сокращение численности российской армии
"Инициативу Минфина о сокращении 10% состава Вооружённых Сил в сегодняшних геополитических условиях, мягко говоря, трудно назвать продуманной. А попытки мелочной экономии на еде и форме для солдат напоминают лихие 90-е и отношение к армии и ветеранам, в том числе ветеранам Великой Отечественной, в то время", - сказал Саблин РИА Новости.
Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп заявляет о вкладывании 2,5 триллионов долларов в развитие Вооружённых Сил, а к российским границам стягиваются силы НАТО. "Самое время начать реформы, ущемляющие и унижающие наших солдат, офицеров и генералов", - заметил депутат.

"Есть анекдот о мальчике, который обменял отцовский кортик на модные часы. Отец спросил его: "И что ты сделаешь, если на наш дом нападут, будут угрожать сестре, матери? Выйдешь и скажешь: "Московское время 6 часов? ". Хочется задать вопрос - который час на часах Минфина?"

Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
 
Обсудить11
РоссияВооруженные силы РФГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий СаблинБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
22:36Во Франции умерло наибольшее число пациентов с COVID-19 с мая
22:28Экс-сотрудники разведки США обвинили Россию в кампании против Байдена
Лента новостейМолния