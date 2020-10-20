https://ria.ru/20201020/armiya-1580603264.html

В ГД назвали идею Минфина о сокращении Вооруженных сил мелочной экономией

Идея Минфина о сокращении численности Вооруженных сил России и финансировании на их питание не продумана, такая "мелочная экономия" напоминает ситуацию в 90-х... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:15

2020-10-20T11:15

2020-10-20T17:16

россия

вооруженные силы рф

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий саблин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Идея Минфина о сокращении численности Вооруженных сил России и финансировании на их питание не продумана, такая "мелочная экономия" напоминает ситуацию в 90-х годах, считает глава группы дружбы между парламентами РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Sablin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Саблин</a>.Ранее газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить состав ВС до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников. Также предложено увеличить выслугу лет перед выходом на пенсию и начать экономить на питании военных."Инициативу Минфина о сокращении 10% состава Вооружённых Сил в сегодняшних геополитических условиях, мягко говоря, трудно назвать продуманной. А попытки мелочной экономии на еде и форме для солдат напоминают лихие 90-е и отношение к армии и ветеранам, в том числе ветеранам Великой Отечественной, в то время", - сказал Саблин РИА Новости.Он также напомнил, что президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявляет о вкладывании 2,5 триллионов долларов в развитие Вооружённых Сил, а к российским границам стягиваются силы <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. "Самое время начать реформы, ущемляющие и унижающие наших солдат, офицеров и генералов", - заметил депутат.

https://ria.ru/20201020/armiya-1580594729.html

Александр И Враги страны в ключевом министерстве. Гнать. 38

Алексей Смирнов Хотелось бы услышать сам Минфин с указанием должности и фамилии, очередной нелепости работающей в этой организации. Если конечно...а был ли мальчик - вся инфа Известия 24

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий саблин, безопасность