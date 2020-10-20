Эксперт счел нерациональным сокращение численности российской армии
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Сокращение численности Вооруженных сил России было бы не рационально сейчас, в условиях непростой ситуации в мире и у границ РФ, считает военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее газета "Известия" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.
Также Минобороны предложили увеличить выслугу лет перед выходом на пенсию и начать экономить на питании военных.
"Сокращение численности Вооруженных сил не отвечает существующим реалиям, учитывая все более напряженную ситуацию на российских границах, открытый курс США и НАТО на военную конфронтацию с Россией, а также дугу нестабильности, возникшую последнее время по периметру границ РФ", - сказал Коротченко РИА Новости во вторник.
По его оценке, существующая структура Вооруженных сил оптимальна, чтобы парировать все существующие угрозы, а также те, которые могут возникнуть в "ближайшей исторической перспективе".
1 октября, 11:52Сказано в эфире"Сильные движения". Эксперт об оценках боеспособности российской армииВооруженные силы РФ сейчас находятся на высшем уровне боеспособности, считают авторы доклада, выпущенного лондонским Международным институтом стратегических исследований. В эфире радио Sputnik доклад прокомментировал эксперт Алексей Подберезкин.