https://ria.ru/20201020/armiya-1580594729.html

Эксперт счел нерациональным сокращение численности российской армии

Сокращение численности Вооруженных сил России было бы не рационально сейчас, в условиях непростой ситуации в мире и у границ РФ, считает военный эксперт Игорь... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T10:20

2020-10-20T10:20

2020-10-20T10:20

игорь коротченко

министерство финансов рф (минфин россии)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Сокращение численности Вооруженных сил России было бы не рационально сейчас, в условиях непростой ситуации в мире и у границ РФ, считает военный эксперт <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a>.Ранее газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия"</a> написала, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> предложил Минобороны сократить до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.Также Минобороны предложили увеличить выслугу лет перед выходом на пенсию и начать экономить на питании военных.По его оценке, существующая структура Вооруженных сил оптимальна, чтобы парировать все существующие угрозы, а также те, которые могут возникнуть в "ближайшей исторической перспективе".

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/bezopasnost-1578030548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/armiya-1578040505.html

MrKarel1972 Штатько образование, медицину развалили,теперь за армию взялись?....что следущее?..."враги" уничтожают страну изнутри..и это видно не вооружённым взглядом... 96

Cт Прапор СССР Президенту нужно срочно принимать меры по очистке руководства и министров страны от предателей. 58

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь коротченко, министерство финансов рф (минфин россии), безопасность