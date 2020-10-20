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https://ria.ru/20201020/armiya-1580594729.html
Эксперт счел нерациональным сокращение численности российской армии
Сокращение численности Вооруженных сил России было бы не рационально сейчас, в условиях непростой ситуации в мире и у границ РФ, считает военный эксперт Игорь... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:20
2020-10-20T10:20
игорь коротченко
министерство финансов рф (минфин россии)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Сокращение численности Вооруженных сил России было бы не рационально сейчас, в условиях непростой ситуации в мире и у границ РФ, считает военный эксперт <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a>.Ранее газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия"</a> написала, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> предложил Минобороны сократить до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.Также Минобороны предложили увеличить выслугу лет перед выходом на пенсию и начать экономить на питании военных.По его оценке, существующая структура Вооруженных сил оптимальна, чтобы парировать все существующие угрозы, а также те, которые могут возникнуть в "ближайшей исторической перспективе".
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/bezopasnost-1578030548.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/armiya-1578040505.html
образование, медицину развалили,теперь за армию взялись?....что следущее?..."враги" уничтожают страну изнутри..и это видно не вооружённым взглядом...
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Президенту нужно срочно принимать меры по очистке руководства и министров страны от предателей.
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РИА Новости
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игорь коротченко, министерство финансов рф (минфин россии), безопасность

Эксперт счел нерациональным сокращение численности российской армии

10:20 20.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Сокращение численности Вооруженных сил России было бы не рационально сейчас, в условиях непростой ситуации в мире и у границ РФ, считает военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее газета "Известия" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.
Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 07:50
На пике возможностей. Западные эксперты признали мощь российской армии
Также Минобороны предложили увеличить выслугу лет перед выходом на пенсию и начать экономить на питании военных.
"Сокращение численности Вооруженных сил не отвечает существующим реалиям, учитывая все более напряженную ситуацию на российских границах, открытый курс США и НАТО на военную конфронтацию с Россией, а также дугу нестабильности, возникшую последнее время по периметру границ РФ", - сказал Коротченко РИА Новости во вторник.
По его оценке, существующая структура Вооруженных сил оптимальна, чтобы парировать все существующие угрозы, а также те, которые могут возникнуть в "ближайшей исторической перспективе".
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сербии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 11:52Сказано в эфире
"Сильные движения". Эксперт об оценках боеспособности российской армииВооруженные силы РФ сейчас находятся на высшем уровне боеспособности, считают авторы доклада, выпущенного лондонским Международным институтом стратегических исследований. В эфире радио Sputnik доклад прокомментировал эксперт Алексей Подберезкин.
 
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Игорь КоротченкоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Безопасность
 
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