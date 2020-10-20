https://ria.ru/20201020/alimenty-1580734376.html
Жена родила ребенка от любовника и обязала мужа платить алименты
В Финляндии суд обязал мужчины выплачивать алименты за неродного ребенка, сообщило издание Helsingin Sanomat. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:28
2020-10-20T21:28
2020-10-20T21:40
финляндия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> суд обязал мужчины выплачивать алименты за неродного ребенка, сообщило издание <a href="https://www.hs.fi/" target="_blank">Helsingin Sanomat</a>.Отмечается, что ребенок родился в браке в 2014 году, однако спустя два года выяснилось, что супруг не является его биологическим отцом. Узнав об измене, он подал на развод и потребовал снять с него отцовские обязательства, включая уплату алиментов. В соответствии с финским законодательством, пишет газета, у мужчины есть два года с момента рождения ребенка, чтобы отказаться от отцовства, если у них нет биологического родства. Этот срок могут продлить при наличии веских оснований.Мужчина утверждал, что поздно узнал об измене супруги, и это стало для него тяжелым ударом. Он добавил, что оттягивал проведение ДНК-теста из-за стресса. Однако суд не посчитал эти причины весомыми, и отклонил ходатайство.После этого его бывшая жена подала на него в суд и добилась от него ежемесячных выплат по 308 евро (28,2 тысячи рублей), которые он будет отправлять до достижения ребенком совершеннолетия.Также мужчину обязали оплатить судебные издержки бывшей супруги. Апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений.
https://ria.ru/20201016/dolgi-1580048618.html
https://ria.ru/20200518/1571596916.html
Alex Al
Уволится с работы, сядет на социалку и не будет ничего платить.А по пятницам будет как Гретта ходить к парламенту с плакатом "Мужик не должен платить гулящей бабе за нагуленных детей"
28
Andrej Kozakov
Это уже называется л"охотрон". Вот справедливый суд😄😁
23
30
финляндия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, в мире
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
В Финляндии
суд обязал мужчины выплачивать алименты за неродного ребенка, сообщило издание Helsingin Sanomat
.
Отмечается, что ребенок родился в браке в 2014 году, однако спустя два года выяснилось, что супруг не является его биологическим отцом. Узнав об измене, он подал на развод и потребовал снять с него отцовские обязательства, включая уплату алиментов.
В соответствии с финским законодательством, пишет газета, у мужчины есть два года с момента рождения ребенка, чтобы отказаться от отцовства, если у них нет биологического родства. Этот срок могут продлить при наличии веских оснований.
Мужчина утверждал, что поздно узнал об измене супруги, и это стало для него тяжелым ударом. Он добавил, что оттягивал проведение ДНК-теста из-за стресса. Однако суд не посчитал эти причины весомыми, и отклонил ходатайство.
После этого его бывшая жена подала на него в суд и добилась от него ежемесячных выплат по 308 евро (28,2 тысячи рублей), которые он будет отправлять до достижения ребенком совершеннолетия.
Также мужчину обязали оплатить судебные издержки бывшей супруги. Апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений.