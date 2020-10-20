Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/alimenty-1580734376.html
Жена родила ребенка от любовника и обязала мужа платить алименты
В Финляндии суд обязал мужчины выплачивать алименты за неродного ребенка, сообщило издание Helsingin Sanomat. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:28
2020-10-20T21:40
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1400x0_80_0_0_6916450875ee4ac378e2976699110186.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> суд обязал мужчины выплачивать алименты за неродного ребенка, сообщило издание <a href="https://www.hs.fi/" target="_blank">Helsingin Sanomat</a>.Отмечается, что ребенок родился в браке в 2014 году, однако спустя два года выяснилось, что супруг не является его биологическим отцом. Узнав об измене, он подал на развод и потребовал снять с него отцовские обязательства, включая уплату алиментов. В соответствии с финским законодательством, пишет газета, у мужчины есть два года с момента рождения ребенка, чтобы отказаться от отцовства, если у них нет биологического родства. Этот срок могут продлить при наличии веских оснований.Мужчина утверждал, что поздно узнал об измене супруги, и это стало для него тяжелым ударом. Он добавил, что оттягивал проведение ДНК-теста из-за стресса. Однако суд не посчитал эти причины весомыми, и отклонил ходатайство.После этого его бывшая жена подала на него в суд и добилась от него ежемесячных выплат по 308 евро (28,2 тысячи рублей), которые он будет отправлять до достижения ребенком совершеннолетия.Также мужчину обязали оплатить судебные издержки бывшей супруги. Апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений.
https://ria.ru/20201016/dolgi-1580048618.html
https://ria.ru/20200518/1571596916.html
Уволится с работы, сядет на социалку и не будет ничего платить.А по пятницам будет как Гретта ходить к парламенту с плакатом "Мужик не должен платить гулящей бабе за нагуленных детей"
28
Это уже называется л"охотрон". Вот справедливый суд😄😁
23
30
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1400x0_80_0_0_54505c5bdcdcdb42c59b85bd15cc3d50.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, в мире

Жена родила ребенка от любовника и обязала мужа платить алименты

21:28 20.10.2020 (обновлено: 21:40 20.10.2020)
 
© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Flickr / Jonathan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Финляндии суд обязал мужчины выплачивать алименты за неродного ребенка, сообщило издание Helsingin Sanomat.
Отмечается, что ребенок родился в браке в 2014 году, однако спустя два года выяснилось, что супруг не является его биологическим отцом. Узнав об измене, он подал на развод и потребовал снять с него отцовские обязательства, включая уплату алиментов.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 04:40
В Хабаровске судебный пристав присвоила себе деньги алиментщика
В соответствии с финским законодательством, пишет газета, у мужчины есть два года с момента рождения ребенка, чтобы отказаться от отцовства, если у них нет биологического родства. Этот срок могут продлить при наличии веских оснований.
Мужчина утверждал, что поздно узнал об измене супруги, и это стало для него тяжелым ударом. Он добавил, что оттягивал проведение ДНК-теста из-за стресса. Однако суд не посчитал эти причины весомыми, и отклонил ходатайство.
После этого его бывшая жена подала на него в суд и добилась от него ежемесячных выплат по 308 евро (28,2 тысячи рублей), которые он будет отправлять до достижения ребенком совершеннолетия.
Также мужчину обязали оплатить судебные издержки бывшей супруги. Апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений.
Отделение Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 10:14
Банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги
 
Обсудить30
ФинляндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
22:36Во Франции умерло наибольшее число пациентов с COVID-19 с мая
22:28Экс-сотрудники разведки США обвинили Россию в кампании против Байдена
Лента новостейМолния