https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html

Генпрокуратура раскрыла суть инкриминируемых Абызову преступлений

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов скрыл сведения о владении пятью компаниями на Кипре, а также помог продать акции ОАО "Сибэко", используя свое... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:38

2020-10-20T19:38

2020-10-20T19:38

дело экс-министра абызова

андрей иванов

генеральная прокуратура рф

кузбассэнерго

михаил абызов

кипр

москва

совкомбанк

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Экс-министр Открытого правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Абызов</a> скрыл сведения о владении пятью компаниями на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипре</a>, а также помог продать акции ОАО "Сибэко", используя свое должностное положение, заявил журналистам официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Иванов</a>, раскрывая суть инкриминируемых Абызову преступлений.Во вторник Гагаринский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей."Основанием для заявления требований послужили обстоятельства, указывающие на то, что Абызов, занимая с 21.05.2012 по 07.05.2018 государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты", - пояснил Иванов.По его словам, при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями, также у него имелись ценные бумаги не менее 10 российских компаний номинальной стоимостью свыше 9 миллиардов рублей."Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались. В период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах", - пояснил Иванов.Как заявил представитель Генпрокуратуры, в 2018 году Абызов, используя свой должностной статус, принял личное участие в продаже акций ОАО "Сибэко", являющегося основным поставщиком тепловой и электрической энергии в Сибирском федеральном округе, за 32,5 миллиарда рублей. В этих целях он и его доверенные лица не раз встречались с представителями покупателей – АО "<a href="http://ria.ru/organization_Kuzbassehnergo/" target="_blank" data-auto="true">Кузбассэнерго</a>" и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания", обсуждая условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности, для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов, как федеральный министр, лично вел переговоры с руководством ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Sovkombank/" target="_blank" data-auto="true">Совкомбанк</a>", отметил Иванов."Результатом незаконной деятельности Абызова стало заключение 07.02.2018 на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО "СИБЭКО" в пользу АО "Кузбассэнерго" и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания". После чего на открытые в ПАО "Совкомбанк" счета подконтрольных ему иностранных компаний поступили 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений", - сказал Иванов.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиардов рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.

https://ria.ru/20200924/proslushka-1577722705.html

https://ria.ru/20200818/1575931359.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело экс-министра абызова, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, кузбассэнерго, михаил абызов, кипр, москва, совкомбанк, происшествия