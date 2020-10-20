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https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html
Генпрокуратура раскрыла суть инкриминируемых Абызову преступлений
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов скрыл сведения о владении пятью компаниями на Кипре, а также помог продать акции ОАО "Сибэко", используя свое... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:38
2020-10-20T19:38
дело экс-министра абызова
андрей иванов
генеральная прокуратура рф
кузбассэнерго
михаил абызов
кипр
москва
совкомбанк
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Экс-министр Открытого правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Абызов</a> скрыл сведения о владении пятью компаниями на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипре</a>, а также помог продать акции ОАО "Сибэко", используя свое должностное положение, заявил журналистам официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Иванов</a>, раскрывая суть инкриминируемых Абызову преступлений.Во вторник Гагаринский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей."Основанием для заявления требований послужили обстоятельства, указывающие на то, что Абызов, занимая с 21.05.2012 по 07.05.2018 государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты", - пояснил Иванов.По его словам, при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями, также у него имелись ценные бумаги не менее 10 российских компаний номинальной стоимостью свыше 9 миллиардов рублей."Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались. В период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах", - пояснил Иванов.Как заявил представитель Генпрокуратуры, в 2018 году Абызов, используя свой должностной статус, принял личное участие в продаже акций ОАО "Сибэко", являющегося основным поставщиком тепловой и электрической энергии в Сибирском федеральном округе, за 32,5 миллиарда рублей. В этих целях он и его доверенные лица не раз встречались с представителями покупателей – АО "<a href="http://ria.ru/organization_Kuzbassehnergo/" target="_blank" data-auto="true">Кузбассэнерго</a>" и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания", обсуждая условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности, для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов, как федеральный министр, лично вел переговоры с руководством ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Sovkombank/" target="_blank" data-auto="true">Совкомбанк</a>", отметил Иванов."Результатом незаконной деятельности Абызова стало заключение 07.02.2018 на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО "СИБЭКО" в пользу АО "Кузбассэнерго" и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания". После чего на открытые в ПАО "Совкомбанк" счета подконтрольных ему иностранных компаний поступили 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений", - сказал Иванов.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиардов рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
https://ria.ru/20200924/proslushka-1577722705.html
https://ria.ru/20200818/1575931359.html
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дело экс-министра абызова, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, кузбассэнерго, михаил абызов, кипр, москва, совкомбанк, происшествия

Генпрокуратура раскрыла суть инкриминируемых Абызову преступлений

19:38 20.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов скрыл сведения о владении пятью компаниями на Кипре, а также помог продать акции ОАО "Сибэко", используя свое должностное положение, заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, раскрывая суть инкриминируемых Абызову преступлений.
Во вторник Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей.
"Основанием для заявления требований послужили обстоятельства, указывающие на то, что Абызов, занимая с 21.05.2012 по 07.05.2018 государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты", - пояснил Иванов.
По его словам, при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями, также у него имелись ценные бумаги не менее 10 российских компаний номинальной стоимостью свыше 9 миллиардов рублей.
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"Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались. В период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах", - пояснил Иванов.
Как заявил представитель Генпрокуратуры, в 2018 году Абызов, используя свой должностной статус, принял личное участие в продаже акций ОАО "Сибэко", являющегося основным поставщиком тепловой и электрической энергии в Сибирском федеральном округе, за 32,5 миллиарда рублей. В этих целях он и его доверенные лица не раз встречались с представителями покупателей – АО "Кузбассэнерго" и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания", обсуждая условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности, для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов, как федеральный министр, лично вел переговоры с руководством ПАО "Совкомбанк", отметил Иванов.
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"Результатом незаконной деятельности Абызова стало заключение 07.02.2018 на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО "СИБЭКО" в пользу АО "Кузбассэнерго" и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания". После чего на открытые в ПАО "Совкомбанк" счета подконтрольных ему иностранных компаний поступили 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений", - сказал Иванов.
Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиардов рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
 
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Дело экс-министра АбызоваАндрей ИвановГенеральная прокуратура РФКузбассэнергоМихаил АбызовКипрМоскваСовкомбанкПроисшествия
 
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