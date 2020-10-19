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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html
И.о. президента Киргизии Жапаров назвал условие участия в выборах
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что готов участвовать в президентских выборах, если будет внесено изменение в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:53
2020-10-19T10:56
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
протесты в бишкеке
садыр жапаров
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> заявил, что готов участвовать в президентских выборах, если будет внесено изменение в законодательство.Сейчас по закону и.о. президента не может баллотироваться в президенты.По словам Жапарова, "пока рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Позже беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> возобновились. Пострадали 7 человек.После отставки президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kirgiziya-1580155192.html
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сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире

И.о. президента Киргизии Жапаров назвал условие участия в выборах

10:53 19.10.2020 (обновлено: 10:56 19.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что готов участвовать в президентских выборах, если будет внесено изменение в законодательство.
Сейчас по закону и.о. президента не может баллотироваться в президенты.

"В настоящий момент в парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах в парламенте и президента. Если в результате этих изменений закона будет позволено участвовать в выборах, я пойду", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Жапарова, "пока рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято".
Сооронбай Жээнбеков на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:29
"Много проблем": новые власти Киргизии прояснили будущее предшественников
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. Пострадали 7 человек.
После отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились.
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекСадыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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