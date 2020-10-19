https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html

И.о. президента Киргизии Жапаров назвал условие участия в выборах

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что готов участвовать в президентских выборах, если будет внесено изменение в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:53

2020-10-19T10:53

2020-10-19T10:56

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> заявил, что готов участвовать в президентских выборах, если будет внесено изменение в законодательство.Сейчас по закону и.о. президента не может баллотироваться в президенты.По словам Жапарова, "пока рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Позже беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> возобновились. Пострадали 7 человек.После отставки президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kirgiziya-1580155192.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире