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Памятник Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище
Памятник бессменному художественному руководителю театра "Ленком", режиссеру Марку Захарову открыли в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:15
2020-10-19T14:15
культура
новости культуры
ленком
марк захаров
александра захарова
александр рукавишников
дмитрий певцов
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Памятник бессменному художественному руководителю театра "Ленком", режиссеру Марку Захарову открыли в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии открытия присутствовали артисты театра, дочь режиссера Александра Захарова, друзья и коллеги."Спасибо всем, кто пришел на открытие памятника Марку Анатольевичу. От себя лично хочу сказать, что очень радостно, что памятник именно такой, потому что центром этой композиции является крест. Все, что делал Марк Анатольевич – и фильмы и, конечно, спектакли, работа с нами, как бы много в этом ни было злободневности, политики, иронии и самоиронии, – всегда во всем, что он делал, была любовь", - сказал в ходе церемонии актер Дмитрий Певцов.В центре композиции установлен православный крест, который находится между театральными кулисами. Автор памятника – скульптор Александр Рукавишников."Большая ответственность делать памятник такому великому мастеру... В нем должно быть выражено эмоциональное состояние того человека, который лежит в земле... Мы знакомы не были с Марком Анатольевичем, к сожалению, но его произведения великие, на мой взгляд, они говорят о том, что он романтик, он человек легкий и лаконичный. И мне захотелось сделать такой памятник без изображения", - рассказал Рукавишников.Он добавил, что эскиз памятника сразу понравился дочери режиссера Александре Захаровой.Уместное соединение символов веры и театрального искусства в композиции памятника отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Он был человеком театра, и я думаю, очень важны кулисы, которые этот образ сохраняют... Он был театральный человек, он знал все шутки, все драмы театральные и знал театр с малых лет. Он был человеком, который очень остро чувствовал время, и время это выражал несмотря ни на какие законы, которые ставила тогдашняя цензура", - заявил Швыдкой.Дочь артиста поблагодарила присутствующих, а также назвала памятник работы Рукавишникова шедевром."Я бы хотела сказать огромное спасибо вам за то, что вы пришли, спасибо, что мы объединились. Я бы хотела сказать огромное спасибо великому русскому художнику-скульптору Александру Иулиановичу Рукавишникову и всей его потрясающей команде, которые создали, я считаю, этот шедевр", - сказала Захарова.Певцов также выразил надежду, что памятник Захарову появится и в сквере у театра "Ленком".Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет.
https://ria.ru/20190928/1559240267.html
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новости культуры, ленком, марк захаров, александра захарова, александр рукавишников, дмитрий певцов

Памятник Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище

14:15 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОткрытие памятника М. Захарову на Новодевичьем кладбище
Открытие памятника М. Захарову на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Памятник бессменному художественному руководителю театра "Ленком", режиссеру Марку Захарову открыли в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии открытия присутствовали артисты театра, дочь режиссера Александра Захарова, друзья и коллеги.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова на церемонии открытия памятника режиссеру Марку Захарову на Новодевичьем кладбище в Москве.
Дочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова на церемонии открытия памятника режиссеру Марку Захарову на Новодевичьем кладбище в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова на церемонии открытия памятника режиссеру Марку Захарову на Новодевичьем кладбище в Москве.
"Спасибо всем, кто пришел на открытие памятника Марку Анатольевичу. От себя лично хочу сказать, что очень радостно, что памятник именно такой, потому что центром этой композиции является крест. Все, что делал Марк Анатольевич – и фильмы и, конечно, спектакли, работа с нами, как бы много в этом ни было злободневности, политики, иронии и самоиронии, – всегда во всем, что он делал, была любовь", - сказал в ходе церемонии актер Дмитрий Певцов.
В центре композиции установлен православный крест, который находится между театральными кулисами. Автор памятника – скульптор Александр Рукавишников.
"Большая ответственность делать памятник такому великому мастеру... В нем должно быть выражено эмоциональное состояние того человека, который лежит в земле... Мы знакомы не были с Марком Анатольевичем, к сожалению, но его произведения великие, на мой взгляд, они говорят о том, что он романтик, он человек легкий и лаконичный. И мне захотелось сделать такой памятник без изображения", - рассказал Рукавишников.
Он добавил, что эскиз памятника сразу понравился дочери режиссера Александре Захаровой.
Уместное соединение символов веры и театрального искусства в композиции памятника отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Он был человеком театра, и я думаю, очень важны кулисы, которые этот образ сохраняют... Он был театральный человек, он знал все шутки, все драмы театральные и знал театр с малых лет. Он был человеком, который очень остро чувствовал время, и время это выражал несмотря ни на какие законы, которые ставила тогдашняя цензура", - заявил Швыдкой.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОткрытие памятника М. Захарову на Новодевичьем кладбище
Открытие памятника М. Захарову на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Открытие памятника М. Захарову на Новодевичьем кладбище
Дочь артиста поблагодарила присутствующих, а также назвала памятник работы Рукавишникова шедевром.
"Я бы хотела сказать огромное спасибо вам за то, что вы пришли, спасибо, что мы объединились. Я бы хотела сказать огромное спасибо великому русскому художнику-скульптору Александру Иулиановичу Рукавишникову и всей его потрясающей команде, которые создали, я считаю, этот шедевр", - сказала Захарова.
Певцов также выразил надежду, что памятник Захарову появится и в сквере у театра "Ленком".
Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет.
Марк Захаров - РИА Новости, 1920, 28.09.2019
28 сентября 2019, 21:10Культура
Изначально мэтр: умер великий режиссер Марк Захаров
 
КультураНовости культурыЛенкомМарк ЗахаровАлександра ЗахароваАлександр РукавишниковДмитрий Певцов
 
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