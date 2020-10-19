Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201019/xiaomi-1580497450.html
Xiaomi показала беспроводную зарядку огромной мощности
Китайская компания Xiaomi представила собственную технологию беспроводной зарядки, которая отличается гигантской мощностью 80 ватт. То, как работает передовая... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:27
2020-10-19T15:27
риа наука
xiaomi inc
apple iphone
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580497243_1:0:1921:1080_1400x0_80_0_0_c5bb75c7aa1ebac4f3d70f034843aea8.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Китайская компания Xiaomi представила собственную технологию беспроводной зарядки, которая отличается гигантской мощностью 80 ватт. То, как работает передовая разработка, производитель <a href="https://youtu.be/6DPqcAwCnoc" target="_blank" rel="nofollow noopener">показал</a> на своем <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> канале.Подобная беспроводная зарядка имеет все шансы стать самой мощной на рынке. Для сравнения, смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 50-ваттную зарядку "по воздуху", а недавно представленный <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 — 15 ватт.Технология Xiaomi способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10 процентов за 1 минуту, 50 процентов за 8 минут и 100 процентов всего за 19 минут. В Xiaomi не сообщают, когда в продажу поступят первые смартфоны, способные заряжаться с такой мощностью. Возможно, первым станет будущий флагман Xiaomi Mi 11 на процессоре Snapdragon 875.
https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580497243_241:0:1681:1080_1400x0_80_0_0_91663a87cc3ecde12dd346453e0078fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
xiaomi inc, apple iphone, технологии

Xiaomi показала беспроводную зарядку огромной мощности

15:27 19.10.2020
 
© XiaomiЗарядка Xiaomi
Зарядка Xiaomi - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила собственную технологию беспроводной зарядки, которая отличается гигантской мощностью 80 ватт. То, как работает передовая разработка, производитель показал на своем YouTube канале.
Подобная беспроводная зарядка имеет все шансы стать самой мощной на рынке. Для сравнения, смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 50-ваттную зарядку "по воздуху", а недавно представленный iPhone 12 — 15 ватт.
Технология Xiaomi способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10 процентов за 1 минуту, 50 процентов за 8 минут и 100 процентов всего за 19 минут.
В Xiaomi не сообщают, когда в продажу поступят первые смартфоны, способные заряжаться с такой мощностью. Возможно, первым станет будущий флагман Xiaomi Mi 11 на процессоре Snapdragon 875.
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 08:00РИА Наука
Правила быстрой зарядки смартфона: как продлить жизнь аккумулятора
 
Обсудить5
РИА НаукаXiaomi IncApple iPhoneТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода
01:52В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
Лента новостейМолния