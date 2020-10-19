https://ria.ru/20201019/xiaomi-1580497450.html
Xiaomi показала беспроводную зарядку огромной мощности
Китайская компания Xiaomi представила собственную технологию беспроводной зарядки, которая отличается гигантской мощностью 80 ватт. То, как работает передовая... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:27
2020-10-19T15:27
2020-10-19T15:27
риа наука
xiaomi inc
apple iphone
технологии
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Китайская компания Xiaomi представила собственную технологию беспроводной зарядки, которая отличается гигантской мощностью 80 ватт. То, как работает передовая разработка, производитель <a href="https://youtu.be/6DPqcAwCnoc" target="_blank" rel="nofollow noopener">показал</a> на своем <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> канале.Подобная беспроводная зарядка имеет все шансы стать самой мощной на рынке. Для сравнения, смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 50-ваттную зарядку "по воздуху", а недавно представленный <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 — 15 ватт.Технология Xiaomi способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10 процентов за 1 минуту, 50 процентов за 8 минут и 100 процентов всего за 19 минут. В Xiaomi не сообщают, когда в продажу поступят первые смартфоны, способные заряжаться с такой мощностью. Возможно, первым станет будущий флагман Xiaomi Mi 11 на процессоре Snapdragon 875.
https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, apple iphone, технологии