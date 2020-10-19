https://ria.ru/20201019/xiaomi-1580497450.html

Xiaomi показала беспроводную зарядку огромной мощности

Китайская компания Xiaomi представила собственную технологию беспроводной зарядки, которая отличается гигантской мощностью 80 ватт. То, как работает передовая... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:27

2020-10-19T15:27

2020-10-19T15:27

риа наука

xiaomi inc

apple iphone

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580497243_1:0:1921:1080_1400x0_80_0_0_c5bb75c7aa1ebac4f3d70f034843aea8.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Китайская компания Xiaomi представила собственную технологию беспроводной зарядки, которая отличается гигантской мощностью 80 ватт. То, как работает передовая разработка, производитель <a href="https://youtu.be/6DPqcAwCnoc" target="_blank" rel="nofollow noopener">показал</a> на своем <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> канале.Подобная беспроводная зарядка имеет все шансы стать самой мощной на рынке. Для сравнения, смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 50-ваттную зарядку "по воздуху", а недавно представленный <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 — 15 ватт.Технология Xiaomi способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10 процентов за 1 минуту, 50 процентов за 8 минут и 100 процентов всего за 19 минут. В Xiaomi не сообщают, когда в продажу поступят первые смартфоны, способные заряжаться с такой мощностью. Возможно, первым станет будущий флагман Xiaomi Mi 11 на процессоре Snapdragon 875.

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, apple iphone, технологии