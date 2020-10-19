https://ria.ru/20201019/windows-1580536873.html

Очередное обновление Windows 10 выводит компьютер из строя

Октябрьские обновления для компьютеров, работающих на Windows 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до "синего экрана смерти". На массовые жалобы... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:38

2020-10-19T18:38

2020-10-19T19:58

риа наука

windows

компьютерные технологии

microsoft corporation

технологии

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Октябрьские обновления для компьютеров, работающих на <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a> 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до "синего экрана смерти". На массовые жалобы пользователей <u><a href="https://www.techradar.com/news/disastrous-windows-10-update-is-breaking-some-pcs">обратил</a></u> внимание портал TechRadar.Речь идет об обновлениях KB4579311 и KB4577671, которые <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> начал распространять 13 октября. Они несли в себе исправления нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее.Пользователи, пытавшиеся установить апдейт, увидели сообщения об ошибках. Попытки повторно загрузить обновление не сработали. Некоторым повезло: они отделались лишь сообщениями об ошибке при установке. Но вот ряд пользователей встретились с различными проблемами — от проблем со звуком до полного краха системы ("синий экран смерти").В самом Microsoft сейчас не рекомендуют устанавливать эти обновления и обещают разобраться, в чем причина сбоя.

https://ria.ru/20201005/windows-10x-1578209043.html

STeaM Project Band В смысле - не рекомендует?! Они без спроса устанавливаются и отказаться нет возможности. 60

Богдан Проверил: у меня это обновление установлено и все нормально работает. 41

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии