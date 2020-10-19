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https://ria.ru/20201019/windows-1580536873.html
Очередное обновление Windows 10 выводит компьютер из строя
Октябрьские обновления для компьютеров, работающих на Windows 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до "синего экрана смерти". На массовые жалобы... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:38
2020-10-19T19:58
риа наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Октябрьские обновления для компьютеров, работающих на <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a> 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до "синего экрана смерти". На массовые жалобы пользователей <u><a href="https://www.techradar.com/news/disastrous-windows-10-update-is-breaking-some-pcs">обратил</a></u> внимание портал TechRadar.Речь идет об обновлениях KB4579311 и KB4577671, которые <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> начал распространять 13 октября. Они несли в себе исправления нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее.Пользователи, пытавшиеся установить апдейт, увидели сообщения об ошибках. Попытки повторно загрузить обновление не сработали. Некоторым повезло: они отделались лишь сообщениями об ошибке при установке. Но вот ряд пользователей встретились с различными проблемами — от проблем со звуком до полного краха системы ("синий экран смерти").В самом Microsoft сейчас не рекомендуют устанавливать эти обновления и обещают разобраться, в чем причина сбоя.
https://ria.ru/20201005/windows-10x-1578209043.html
В смысле - не рекомендует?! Они без спроса устанавливаются и отказаться нет возможности.
60
Проверил: у меня это обновление установлено и все нормально работает.
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РИА Новости
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии

Очередное обновление Windows 10 выводит компьютер из строя

18:38 19.10.2020 (обновлено: 19:58 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Октябрьские обновления для компьютеров, работающих на Windows 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до "синего экрана смерти". На массовые жалобы пользователей обратил внимание портал TechRadar.
Речь идет об обновлениях KB4579311 и KB4577671, которые Microsoft начал распространять 13 октября. Они несли в себе исправления нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 11:06РИА Наука
Стало известно, когда покажут "легкую" ОС Windows 10
Пользователи, пытавшиеся установить апдейт, увидели сообщения об ошибках. Попытки повторно загрузить обновление не сработали. Некоторым повезло: они отделались лишь сообщениями об ошибке при установке. Но вот ряд пользователей встретились с различными проблемами — от проблем со звуком до полного краха системы ("синий экран смерти").
В самом Microsoft сейчас не рекомендуют устанавливать эти обновления и обещают разобраться, в чем причина сбоя.
 
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РИА НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationТехнологии
 
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