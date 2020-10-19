https://ria.ru/20201019/vystavki-1580504359.html
В Москве открылась "Российская промышленная неделя — 2020"
В столичном ЦВК "Экспоцентр" открылось одно из значимых событий в области промышленности — "Российская промышленная неделя", которая пройдет с 19 по 22 октября, РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:01
2020-10-19T16:01
2020-10-19T16:01
экспоцентр
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> В столичном ЦВК "<a href="http://ria.ru/organization_EHkspocentr/" target="_blank" data-auto="true">Экспоцентр</a>" открылось одно из значимых событий в области промышленности — "Российская промышленная неделя", которая пройдет с 19 по 22 октября, объединив на одной площадке три отраслевые выставки: "Технофорум", Rusweld и "Лесдревмаш", отметил, открывая выставки, генеральный директор "Экспоцентра" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bednov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Беднов</a>."Российская промышленная неделя" – это три уникальных отраслевых выставки, объединенных на одной площадке: Технофорум" - оборудование и технологии обработки конструкционных материалов, "Лесдревмаш" — технологии для лесозаготовительной и впервые выставка Rusweld, которая посвящена сварочным технологиям, здесь посетители познакомятся с материалами и оборудованием для сварки и резки", — сказал гендиректор Экспоцентра.Присутствующий на церемонии открытия заместитель министра промышленности РФ Михаил Иванов отметил, что "Российская промышленная неделя" – еще одна возможность получить обратный отклик от отраслей, понять, какие сегодня проблемы существуют в их развитии и, в соответствии с этим, принять те или иные решения по синхронизации наших инструментов поддержки".Президент торгово-промышленной палаты РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Katyrin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Катырин</a> отметил, что "все три выставки может объединить одно слово – инновации, это одна из главных составляющих, что привлекает к себе серьезное внимание современных специалистов". По его мнению, еще одним важным аспектом открывшихся выставок является серьезная деловая программа, которая даст возможность участникам высказать свое мнение и обменяться наработками."Подготовка к деловой неделе была сложной. В здании и уже на подходах к нему соблюден строгий режим ношения масок и перчаток, в каждом помещении расположены санитайзеры и осуществляется режим проверки температуры. Нынешняя выставочная экспозиция занимает более 20 тысяч квадратных метров, располагаются более 250 участников из 30 стран мира. Партнером-страной выставочного пространства выступает <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>, также коллективную экспозицию представит Германия", — сообщил Беднов.Во время работы выставок можно не только познакомиться с оборудованием и новыми технологиями, но и обратиться в Центр подбора персонала, позволяющий молодым специалистам найти работу, а компаниям получить квалифицированные кадры. Также во время работы выставок пройдет соревнование в области переработки и столярного дела по программе WorldSkills.
https://ria.ru/20200226/1565250313.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспоцентр
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
В столичном ЦВК "Экспоцентр
" открылось одно из значимых событий в области промышленности — "Российская промышленная неделя", которая пройдет с 19 по 22 октября, объединив на одной площадке три отраслевые выставки: "Технофорум", Rusweld и "Лесдревмаш", отметил, открывая выставки, генеральный директор "Экспоцентра" Сергей Беднов
.
"Российская промышленная неделя" – это три уникальных отраслевых выставки, объединенных на одной площадке: Технофорум" - оборудование и технологии обработки конструкционных материалов, "Лесдревмаш" — технологии для лесозаготовительной и впервые выставка Rusweld, которая посвящена сварочным технологиям, здесь посетители познакомятся с материалами и оборудованием для сварки и резки", — сказал гендиректор Экспоцентра.
Присутствующий на церемонии открытия заместитель министра промышленности РФ Михаил Иванов отметил, что "Российская промышленная неделя" – еще одна возможность получить обратный отклик от отраслей, понять, какие сегодня проблемы существуют в их развитии и, в соответствии с этим, принять те или иные решения по синхронизации наших инструментов поддержки".
Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
отметил, что "все три выставки может объединить одно слово – инновации, это одна из главных составляющих, что привлекает к себе серьезное внимание современных специалистов". По его мнению, еще одним важным аспектом открывшихся выставок является серьезная деловая программа, которая даст возможность участникам высказать свое мнение и обменяться наработками.
"Подготовка к деловой неделе была сложной. В здании и уже на подходах к нему соблюден строгий режим ношения масок и перчаток, в каждом помещении расположены санитайзеры и осуществляется режим проверки температуры. Нынешняя выставочная экспозиция занимает более 20 тысяч квадратных метров, располагаются более 250 участников из 30 стран мира. Партнером-страной выставочного пространства выступает Япония
, также коллективную экспозицию представит Германия", — сообщил Беднов.
Во время работы выставок можно не только познакомиться с оборудованием и новыми технологиями, но и обратиться в Центр подбора персонала, позволяющий молодым специалистам найти работу, а компаниям получить квалифицированные кадры. Также во время работы выставок пройдет соревнование в области переработки и столярного дела по программе WorldSkills.