Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/vystavki-1580504359.html
В Москве открылась "Российская промышленная неделя — 2020"
В столичном ЦВК "Экспоцентр" открылось одно из значимых событий в области промышленности — "Российская промышленная неделя", которая пройдет с 19 по 22 октября, РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:01
2020-10-19T16:01
экспоцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580502497_0:301:3072:2029_1400x0_80_0_0_bdfab3aa386b2b0df0f9f658b7fe1104.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> В столичном ЦВК "<a href="http://ria.ru/organization_EHkspocentr/" target="_blank" data-auto="true">Экспоцентр</a>" открылось одно из значимых событий в области промышленности — "Российская промышленная неделя", которая пройдет с 19 по 22 октября, объединив на одной площадке три отраслевые выставки: "Технофорум", Rusweld и "Лесдревмаш", отметил, открывая выставки, генеральный директор "Экспоцентра" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bednov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Беднов</a>."Российская промышленная неделя" – это три уникальных отраслевых выставки, объединенных на одной площадке: Технофорум" - оборудование и технологии обработки конструкционных материалов, "Лесдревмаш" — технологии для лесозаготовительной и впервые выставка Rusweld, которая посвящена сварочным технологиям, здесь посетители познакомятся с материалами и оборудованием для сварки и резки", — сказал гендиректор Экспоцентра.Присутствующий на церемонии открытия заместитель министра промышленности РФ Михаил Иванов отметил, что "Российская промышленная неделя" – еще одна возможность получить обратный отклик от отраслей, понять, какие сегодня проблемы существуют в их развитии и, в соответствии с этим, принять те или иные решения по синхронизации наших инструментов поддержки".Президент торгово-промышленной палаты РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Katyrin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Катырин</a> отметил, что "все три выставки может объединить одно слово – инновации, это одна из главных составляющих, что привлекает к себе серьезное внимание современных специалистов". По его мнению, еще одним важным аспектом открывшихся выставок является серьезная деловая программа, которая даст возможность участникам высказать свое мнение и обменяться наработками."Подготовка к деловой неделе была сложной. В здании и уже на подходах к нему соблюден строгий режим ношения масок и перчаток, в каждом помещении расположены санитайзеры и осуществляется режим проверки температуры. Нынешняя выставочная экспозиция занимает более 20 тысяч квадратных метров, располагаются более 250 участников из 30 стран мира. Партнером-страной выставочного пространства выступает <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>, также коллективную экспозицию представит Германия", — сообщил Беднов.Во время работы выставок можно не только познакомиться с оборудованием и новыми технологиями, но и обратиться в Центр подбора персонала, позволяющий молодым специалистам найти работу, а компаниям получить квалифицированные кадры. Также во время работы выставок пройдет соревнование в области переработки и столярного дела по программе WorldSkills.
https://ria.ru/20200226/1565250313.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580502497_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d3e8f08b9b9c6e46212fe06a45e20fc8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экспоцентр

В Москве открылась "Российская промышленная неделя — 2020"

16:01 19.10.2020
 
© Фото : пресс-служба ЦВК "Экспоцентр"Открытие "Российской промышленной недели - 2020" в ЦВК "Экспоцентр"
Открытие Российской промышленной недели - 2020 в ЦВК Экспоцентр - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : пресс-служба ЦВК "Экспоцентр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В столичном ЦВК "Экспоцентр" открылось одно из значимых событий в области промышленности — "Российская промышленная неделя", которая пройдет с 19 по 22 октября, объединив на одной площадке три отраслевые выставки: "Технофорум", Rusweld и "Лесдревмаш", отметил, открывая выставки, генеральный директор "Экспоцентра" Сергей Беднов.
"Российская промышленная неделя" – это три уникальных отраслевых выставки, объединенных на одной площадке: Технофорум" - оборудование и технологии обработки конструкционных материалов, "Лесдревмаш" — технологии для лесозаготовительной и впервые выставка Rusweld, которая посвящена сварочным технологиям, здесь посетители познакомятся с материалами и оборудованием для сварки и резки", — сказал гендиректор Экспоцентра.
Присутствующий на церемонии открытия заместитель министра промышленности РФ Михаил Иванов отметил, что "Российская промышленная неделя" – еще одна возможность получить обратный отклик от отраслей, понять, какие сегодня проблемы существуют в их развитии и, в соответствии с этим, принять те или иные решения по синхронизации наших инструментов поддержки".
Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что "все три выставки может объединить одно слово – инновации, это одна из главных составляющих, что привлекает к себе серьезное внимание современных специалистов". По его мнению, еще одним важным аспектом открывшихся выставок является серьезная деловая программа, которая даст возможность участникам высказать свое мнение и обменяться наработками.
Вторая международная выставка RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт пройдет в ЦВК Экспоцентр - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля, 19:47
Выставка по альтернативной энергетике пройдет в "Экспоцентре" в апреле
"Подготовка к деловой неделе была сложной. В здании и уже на подходах к нему соблюден строгий режим ношения масок и перчаток, в каждом помещении расположены санитайзеры и осуществляется режим проверки температуры. Нынешняя выставочная экспозиция занимает более 20 тысяч квадратных метров, располагаются более 250 участников из 30 стран мира. Партнером-страной выставочного пространства выступает Япония, также коллективную экспозицию представит Германия", — сообщил Беднов.
Во время работы выставок можно не только познакомиться с оборудованием и новыми технологиями, но и обратиться в Центр подбора персонала, позволяющий молодым специалистам найти работу, а компаниям получить квалифицированные кадры. Также во время работы выставок пройдет соревнование в области переработки и столярного дела по программе WorldSkills.
 
Обсудить0
Экспоцентр
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода
01:52В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
Лента новостейМолния