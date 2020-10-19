https://ria.ru/20201019/vitas-1580483293.html
Умер отец певца Витаса
В субботу, 17 октября, скончался отец Витаса Владас Грачев. Об этом певец сообщил в Instagram. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:19
2020-10-19T14:19
2020-10-19T14:19
шоубиз
витас
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<strong>МОСКВА, 19 октября — РИА Новости. </strong>В субботу, 17 октября, скончался отец <a href="http://ria.ru/person_Vitas_Vitalijj_Grachev/" target="_blank" data-auto="true">Витаса</a> Владас Грачев. Об этом певец сообщил в Instagram."Умер мой папа. Прощание состоится в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a> во вторник в 12:00, Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор", - написал на своей страничке в Instagram Витас (Виталий Грачев) под фотографией отца.Владасу Грачеву было 72 года. По данным СМИ, последние несколько месяцев он боролся с тяжелой болезнью. Из-за закрытия границ Витас не сможет приехать на похороны отца.
https://ria.ru/20180327/1517353433.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витас