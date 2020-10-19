Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201019/vitas-1580483293.html
Умер отец певца Витаса
В субботу, 17 октября, скончался отец Витаса Владас Грачев. Об этом певец сообщил в Instagram. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:19
2020-10-19T14:19
шоубиз
витас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97656/18/976561835_0:53:1001:616_1400x0_80_0_0_a6b88882c7e60b73cb9d76218bcac1a2.jpg
<strong>МОСКВА, 19 октября — РИА Новости. </strong>В субботу, 17 октября, скончался отец <a href="http://ria.ru/person_Vitas_Vitalijj_Grachev/" target="_blank" data-auto="true">Витаса</a> Владас Грачев. Об этом певец сообщил в Instagram."Умер мой папа. Прощание состоится в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a> во вторник в 12:00, Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор", - написал на своей страничке в Instagram Витас (Виталий Грачев) под фотографией отца.Владасу Грачеву было 72 года. По данным СМИ, последние несколько месяцев он боролся с тяжелой болезнью. Из-за закрытия границ Витас не сможет приехать на похороны отца.
https://ria.ru/20180327/1517353433.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/97656/18/976561835_55:0:944:667_1400x0_80_0_0_d3ac90f60f6030e38007400928a98f4c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
витас

Умер отец певца Витаса

14:19 19.10.2020
 
© Фото : официальный сайт VITASПевец Витас
Певец Витас - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : официальный сайт VITAS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 октября — РИА Новости. В субботу, 17 октября, скончался отец Витаса Владас Грачев. Об этом певец сообщил в Instagram.
"Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00, Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор", - написал на своей страничке в Instagram Витас (Виталий Грачев) под фотографией отца.
Владасу Грачеву было 72 года. По данным СМИ, последние несколько месяцев он боролся с тяжелой болезнью.
Из-за закрытия границ Витас не сможет приехать на похороны отца.
Певец Витас. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.03.2018
27 марта 2018, 11:45
Дело о стрельбе Витаса в Барвихе дошло до суда
 
Обсудить0
ШоубизВитас
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода
01:52В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
Лента новостейМолния