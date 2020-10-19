https://ria.ru/20201019/vitas-1580483293.html

Умер отец певца Витаса

В субботу, 17 октября, скончался отец Витаса Владас Грачев. Об этом певец сообщил в Instagram. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:19

2020-10-19T14:19

2020-10-19T14:19

шоубиз

витас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/97656/18/976561835_0:53:1001:616_1400x0_80_0_0_a6b88882c7e60b73cb9d76218bcac1a2.jpg

<strong>МОСКВА, 19 октября — РИА Новости. </strong>В субботу, 17 октября, скончался отец <a href="http://ria.ru/person_Vitas_Vitalijj_Grachev/" target="_blank" data-auto="true">Витаса</a> Владас Грачев. Об этом певец сообщил в Instagram."Умер мой папа. Прощание состоится в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a> во вторник в 12:00, Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор", - написал на своей страничке в Instagram Витас (Виталий Грачев) под фотографией отца.Владасу Грачеву было 72 года. По данным СМИ, последние несколько месяцев он боролся с тяжелой болезнью. Из-за закрытия границ Витас не сможет приехать на похороны отца.

https://ria.ru/20180327/1517353433.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витас