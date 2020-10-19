https://ria.ru/20201019/virusologi-1580562968.html

Вирусологи рассказали о слабых местах коронавируса

Обнаружение вирусологами уязвимого места в структуре коронавируса может помочь в борьбе с COVID-19, заявил РБК профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T22:32

2020-10-19T22:32

2020-10-19T23:17

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

анатолий альтштейн

коронавирус covid-19

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общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости</strong>. Обнаружение вирусологами уязвимого места в структуре коронавируса может помочь в борьбе с COVID-19, заявил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> профессор МГУ, доктор биологических наук <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a>."Это может сработать. Коронавирус понятие очень большое, в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус", — отметил ученый.По мнению Аграновского, это открытие может помочь в дальнейшей борьбе с коронавирусом, но это потребует много времени.Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> в беседе с РБК добавил, что пока трудно определить значимость этого открытия."Рассматривать это как некий аванс, что завтра получат новое лекарство не стоит", — заметил он.Вместе с тем, он подчеркнул, что любая информация о структуре коронавируса может быть полезной.Ранее американские учные из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия выяснили, что группа коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV имеет общее уязвимое место — белок Tom70. В сочетании с коронавирусным геном Orf9b он может использоваться как лекарственная мишень для противовирусных препаратов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/zapakhi-1580491125.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сша, общество