https://ria.ru/20201019/vinnik-1580542824.html

Винник не согласен с выдвинутыми против него во Франции обвинениями

Россиянин Александр Винник на заседании суда в понедельник заявил, что не согласен со всеми выдвинутыми против него во Франции обвинениями, в том числе в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T19:14

2020-10-19T19:14

2020-10-19T19:14

дело александра винника

александр винник

франция

сша

париж

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<strong>ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Россиянин <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александр Винник</a> на заседании суда в понедельник заявил, что не согласен со всеми выдвинутыми против него во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> обвинениями, в том числе в вымогательстве и отмывании денег в составе организованной группы, и подчеркнул, что не имеет к созданию вредоносной программы Locky.В понедельник началось рассмотрение дела Винника по существу. Слушания продлятся до 22 октября."Я не имею никого отношения к вирусу Locky", - заявил Винник, отвечая на вопрос судьи, признает ли он выдвинутые против него обвинения.Он отметил, что не согласен с обвинениями. "Я все опровергаю", - сказал подсудимый.Вместе с тем он подчеркнул, что был "экстрадирован во Францию без документов, как военный трофей".Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> 25 июля 2017 года по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом более года россиянин находился в греческой тюрьме. С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции.Ранее французский адвокат Винника Фредерик Бело заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.

https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html

https://ria.ru/20200916/moskalkova-1577311366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело александра винника, александр винник, франция, сша, париж, в мире