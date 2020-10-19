https://ria.ru/20201019/viktorina-1579948302.html
Из-за сложного вопроса участница "Кто хочет стать миллионером?" облысела
В тизере предстоящего выпуска программы "Кто хочет стать миллионером" актриса и комедиантка Тиффани Хэддиш лысеет прямо на шоу, после того, как ведущий Джимми... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T04:23
2020-10-19T04:23
2020-10-19T04:23
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В тизере предстоящего выпуска программы "Кто хочет стать миллионером" актриса и комедиантка Тиффани Хэддиш лысеет прямо на шоу, после того, как ведущий Джимми Киммел задает ей слишком сложный вопрос, <a href="https://ew.com/tv/tiffany-haddish-wig-sopranos-who-wants-be-millionaire/" target="_blank">сообщает</a> Entertainment Weekly. Киммел спрашивает Хэддиш: "В печально известной финальной сцене сериала "Клан Сопрано" Тони и его семья сидят в ресторане и перекусывают. Чем?" Среди вариантов ответа актрисе предложены: коктейль из креветок, луковые кольца, куриные "пальчики" и начос.Актриса понимает, что не может самостоятельно ответить и выбирает подсказку "звонок другу". Все-таки на кону 125 тысяч долларов. Но и этот способ не помогает. Из-за переживаний она снимает с головы парик и произносит: "Я в стрессе. Мне даже пришлось снять волосы. Я должна подумать". Пока неизвестно, чем закончится выпуск. Полную версию покажут на телеканале ABC в это воскресенье.
https://ria.ru/20200913/uchitelnitsa-1577098299.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры