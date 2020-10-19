https://ria.ru/20201019/vikipediya-1580541843.html

В РПЦ рассказали о запрете на поддержку традицинной семьи в "Википедии"

Запрет в англоязычной интернет-энциклопедии "Википедия" использовать значок-статус о понятии традиционной семьи является нарушением свободы слова, считает... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T19:09

2020-10-19T19:09

2020-10-19T19:09

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Запрет в англоязычной интернет-энциклопедии "Википедия" использовать значок-статус о понятии традиционной семьи является нарушением свободы слова, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Представитель РПЦ напомнил, что в англоязычном разделе "Википедии" запретили использовать userbox "подчеркивающий неприятие однополых браков". Например, под запрет попал значок: "Этот пользователь считает, что брак - это союз одного мужчины и одной женщины", уточнил он.Userbox - это специализированный шаблон (значок), который в основном размещается на страницах участников с целью передачи информации о себе и своей деятельности."Как известно, "Википедия" позиционирует себя как свободная энциклопедия, но такие запреты явно противоречат свободе слова и прочим общепризнанным нормам взаимоуважения", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его словам, не так давно один из сооснователей и бывший главный редактор "Википедии" Ларри Сэнгер заявил, что политика нейтралитета сайта умерла.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, telegram (приложение), здоровье, владимир легойда, wikipedia, русская православная церковь, общество