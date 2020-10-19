https://ria.ru/20201019/vaktsinatsiya-1580418237.html

Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве в декабре-январе, заявил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:14

2020-10-19T09:14

2020-10-19T09:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Массовая вакцинация от коронавируса начнется в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в декабре-январе, заявил мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем личном блоге.Собянин добавил, что массовая вакцинация станет "окончательной победой над пандемией".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество