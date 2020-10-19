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Вакцину "Спутник V" могут поставить в страны Латинской Америки в декабре
Российская вакцина "Спутник V" может быть поставлена в страны Латинской Америки в декабре, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:04
2020-10-19T18:58
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вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Российская вакцина "Спутник V" может быть поставлена в страны <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a> в декабре, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Глава РФПИ также анонсировал подписание соглашений о поставках российской вакцины с Аргентиной и Перу. Ранее фонд объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, в Индии - 100 миллионов доз, а также в Узбекистане - до 35 миллионов доз и Непале - 25 миллионов доз.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> ранее говорил, что объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15 миллионов в месяц весной следующего года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Прямо неприкрытое заявлени,люди ничто-деньги все.
21
А никто не скажет, когда в России будет, когда пол Мира вылечим, а пол России помрёт?
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латинская америка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире

Вакцину "Спутник V" могут поставить в страны Латинской Америки в декабре

18:04 19.10.2020 (обновлено: 18:58 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" может быть поставлена в страны Латинской Америки в декабре, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы считаем, что уже в декабре мы сможем начать поставку в Латинскую Америку. Мы будем производить десятки миллионов доз вакцины уже в декабре… очень активные поставки мы начнем в январе", - сказал Дмитриев, выступая на вебинаре по сотрудничеству со странами Латинской Америки.
Глава РФПИ также анонсировал подписание соглашений о поставках российской вакцины с Аргентиной и Перу. Ранее фонд объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, в Индии - 100 миллионов доз, а также в Узбекистане - до 35 миллионов доз и Непале - 25 миллионов доз.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее говорил, что объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15 миллионов в месяц весной следующего года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
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