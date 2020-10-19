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Вакцину "Спутник V" могут поставить в страны Латинской Америки в декабре

Российская вакцина "Спутник V" может быть поставлена в страны Латинской Америки в декабре, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:04

2020-10-19T18:04

2020-10-19T18:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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кирилл дмитриев

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Российская вакцина "Спутник V" может быть поставлена в страны <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a> в декабре, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Глава РФПИ также анонсировал подписание соглашений о поставках российской вакцины с Аргентиной и Перу. Ранее фонд объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, в Индии - 100 миллионов доз, а также в Узбекистане - до 35 миллионов доз и Непале - 25 миллионов доз.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> ранее говорил, что объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15 миллионов в месяц весной следующего года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Tip Hlodrik Прямо неприкрытое заявлени,люди ничто-деньги все. 21

Александр Нелиберда А никто не скажет, когда в России будет, когда пол Мира вылечим, а пол России помрёт? 12

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латинская америка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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