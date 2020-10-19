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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580528176.html
РФПИ рассказал о производстве российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут производить в том числе в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае, сообщил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:51
2020-10-19T18:38
кирилл дмитриев
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
южная корея
китай
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<strong>МОСКВА, 19 окт</strong> <strong>— РИА Новости. </strong>Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут производить в том числе в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) Кирилл Дмитриев.По словам главы фонда, крайне важно, чтобы регуляторы использовали данные из стран, где проходят испытания препарата."Есть второй вопрос — регуляторный: как быстро регулятор одобрит нашу вакцину. Мы, например, подались на бразильские клинические испытания и надеемся тоже в декабре получить разрешение. Поэтому будем работать с регуляторами, чтобы нас быстро разрешили в ваших странах", — отметил он. В начале августа российское <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_">Министерство здравоохранения</a> зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Глава фонда сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Помимо России, исследования проводят в Белоруссии, Венесуэле и ОАЭ. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину — "ЭпиВакКорону2, разработанную в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
Именно по этому в России вместо своего витамина С по цене нескольких рублей в аптеках покупаем импортный по 1000р.
40
Зачем? В аптеках полно отечественного недорого
38
62
россия
южная корея
китай
бразилия
индия
РИА Новости
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кирилл дмитриев, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, южная корея, китай, бразилия, индия, в мире

РФПИ рассказал о производстве российской вакцины от COVID-19 за рубежом

17:51 19.10.2020 (обновлено: 18:38 19.10.2020)
 
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут производить в том числе в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы подтверждаем, что можем поставлять большие объемы в декабре этого года. Мы будем производить (вакцину. — Прим. ред.) в Индии, Бразилии, в Корее, в Китае и в еще одной стране", — сказал Дмитриев, выступая на вебинаре по сотрудничеству со странами Латинской Америки.

По словам главы фонда, крайне важно, чтобы регуляторы использовали данные из стран, где проходят испытания препарата.
"Есть второй вопрос — регуляторный: как быстро регулятор одобрит нашу вакцину. Мы, например, подались на бразильские клинические испытания и надеемся тоже в декабре получить разрешение. Поэтому будем работать с регуляторами, чтобы нас быстро разрешили в ваших странах", — отметил он.
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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В начале августа российское Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Глава фонда сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Помимо России, исследования проводят в Белоруссии, Венесуэле и ОАЭ. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.
На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину — "ЭпиВакКорону2, разработанную в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКирилл ДмитриевВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЮжная КореяКитайБразилияИндияВ мире
 
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