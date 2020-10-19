https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580528176.html

РФПИ рассказал о производстве российской вакцины от COVID-19 за рубежом

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут производить в том числе в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае, сообщил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:51

2020-10-19T17:51

2020-10-19T18:38

кирилл дмитриев

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

южная корея

китай

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<strong>МОСКВА, 19 окт</strong> <strong>— РИА Новости. </strong>Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут производить в том числе в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) Кирилл Дмитриев.По словам главы фонда, крайне важно, чтобы регуляторы использовали данные из стран, где проходят испытания препарата."Есть второй вопрос — регуляторный: как быстро регулятор одобрит нашу вакцину. Мы, например, подались на бразильские клинические испытания и надеемся тоже в декабре получить разрешение. Поэтому будем работать с регуляторами, чтобы нас быстро разрешили в ваших странах", — отметил он. В начале августа российское <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_">Министерство здравоохранения</a> зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Глава фонда сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Помимо России, исследования проводят в Белоруссии, Венесуэле и ОАЭ. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину — "ЭпиВакКорону2, разработанную в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

Сорванец Ли Именно по этому в России вместо своего витамина С по цене нескольких рублей в аптеках покупаем импортный по 1000р. 40

Михаил А Зачем? В аптеках полно отечественного недорого 38

62

россия

южная корея

китай

бразилия

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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