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Россия готова предложить Европе вакцины от коронавируса
Россия готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса и рассчитывает, что европейские страны также пойдут на это, заявила спикер Совета... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:49
2020-10-19T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
валентина матвиенко
европа
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса и рассчитывает, что европейские страны также пойдут на это, заявила спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.Она выразила уверенность, что все разработанные вакцины против коронавируса в разных странах мира должны быть "доступны для всех граждан без всякой политизации"."Если нам работать сообща в таких чувствительных для всех стран сферах, то это будет в целом способствовать общему оздоровлению климата наших отношений", - подчеркнула спикер Совфеда.По мнению Матвиенко, Совет Европы мог бы стать одной из ведущих площадок для объединения международных усилий в борьбе с коронавиурсом.Она напомнила, что Россия ранее уже выступала за введение так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых зон и санкций, прежде всего, для товаров первой неодолимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных во время борьбы с пандемией. "Мне кажется, эту идею надо также продвигать, поскольку речь идет о равном доступе граждан к лекарствам, продуктам в этот период", - считает спикер.Пока же, констатировала Матвиенко, пандемия коронавируса обнажила серьезные изъяны в схемах международного сотрудничества.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
А не хватит стелиться-позориться? Демонстрировать "готовность" надо после того, как (и если) попросят.
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россия
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, европа

Россия готова предложить Европе вакцины от коронавируса

17:49 19.10.2020 (обновлено: 19:57 19.10.2020)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса и рассчитывает, что европейские страны также пойдут на это, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы открыты к обмену опытом, к тому, чтобы сделать эти вакцины (доступными для других стран - ред.), предлагаем их другим государствам и готовы их поставлять, и хотим, чтобы была такая же ответная реакция", - сказала Матвиенко на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Она выразила уверенность, что все разработанные вакцины против коронавируса в разных странах мира должны быть "доступны для всех граждан без всякой политизации".
"Если нам работать сообща в таких чувствительных для всех стран сферах, то это будет в целом способствовать общему оздоровлению климата наших отношений", - подчеркнула спикер Совфеда.
По мнению Матвиенко, Совет Европы мог бы стать одной из ведущих площадок для объединения международных усилий в борьбе с коронавиурсом.
Она напомнила, что Россия ранее уже выступала за введение так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых зон и санкций, прежде всего, для товаров первой неодолимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных во время борьбы с пандемией. "Мне кажется, эту идею надо также продвигать, поскольку речь идет о равном доступе граждан к лекарствам, продуктам в этот период", - считает спикер.
Пока же, констатировала Матвиенко, пандемия коронавируса обнажила серьезные изъяны в схемах международного сотрудничества.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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12 августа, 13:36Инфографика
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоЕвропа
 
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