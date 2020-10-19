https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580527562.html

Россия готова предложить Европе вакцины от коронавируса

Россия готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса и рассчитывает, что европейские страны также пойдут на это, заявила спикер Совета... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:49

2020-10-19T17:49

2020-10-19T19:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

валентина матвиенко

европа

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса и рассчитывает, что европейские страны также пойдут на это, заявила спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.Она выразила уверенность, что все разработанные вакцины против коронавируса в разных странах мира должны быть "доступны для всех граждан без всякой политизации"."Если нам работать сообща в таких чувствительных для всех стран сферах, то это будет в целом способствовать общему оздоровлению климата наших отношений", - подчеркнула спикер Совфеда.По мнению Матвиенко, Совет Европы мог бы стать одной из ведущих площадок для объединения международных усилий в борьбе с коронавиурсом.Она напомнила, что Россия ранее уже выступала за введение так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых зон и санкций, прежде всего, для товаров первой неодолимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных во время борьбы с пандемией. "Мне кажется, эту идею надо также продвигать, поскольку речь идет о равном доступе граждан к лекарствам, продуктам в этот период", - считает спикер.Пока же, констатировала Матвиенко, пандемия коронавируса обнажила серьезные изъяны в схемах международного сотрудничества.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

alnoor1953 А не хватит стелиться-позориться? Демонстрировать "готовность" надо после того, как (и если) попросят. 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, европа