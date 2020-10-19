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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580477880.html
Песков отметил высокий спрос за рубежом на российскую вакцину от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций успешно продвигает российскую вакцину от коронавируса на мировом рынке, она пользуется большим спросом, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:45
2020-10-19T13:45
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций успешно продвигает российскую вакцину от коронавируса на мировом рынке, она пользуется большим спросом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, она весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами, продвижением вакцины в международном формате занимается <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российский фонд прямых инвестиций</a>, и действуют он весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на продукцию российских ученых", - сказал Песков.На прошлой неделе президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и наследный принц <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед Бен Сальман</a> Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и перспективы использования российской вакцины "Спутник-V". На этом фоне журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планируется ли поставка вакцины в Саудовскую Аравию и выражала ли королевская семья желание привиться.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201018/vaktsina-1580379706.html
Да никто и не сомневается что сначала будут удовлетворены потребности мира, а уж потом и своим дадим по мировой стоимости. Всё как при царизме, весь хлеб на продажу, а у самих люди с голода умирают. Бизнес, ничего личного
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И не краснеет... Подняли рекламу того, чего по сути нет. Специалисты запрашивают, а когда узнают о прошедших испытаниях просто отказываются. Никто не будет экспериментировать над гражданами, за исключением отмороженных.
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россия
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, в мире

Песков отметил высокий спрос за рубежом на российскую вакцину от COVID-19

13:45 19.10.2020
 
© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций успешно продвигает российскую вакцину от коронавируса на мировом рынке, она пользуется большим спросом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, она весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами, продвижением вакцины в международном формате занимается Российский фонд прямых инвестиций, и действуют он весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на продукцию российских ученых", - сказал Песков.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 18:40Распространение нового коронавируса
Вице-президент Венесуэлы считает критику вакцины "Спутник V" политической
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и перспективы использования российской вакцины "Спутник-V". На этом фоне журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планируется ли поставка вакцины в Саудовскую Аравию и выражала ли королевская семья желание привиться.

"Я не могу говорить за королевскую семью Саудовской Аравии. Вам нужно обращаться в королевскую семью, чтобы получить ответ на тот вопрос".

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Дмитрий Песков
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковВ мире
 
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