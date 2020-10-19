https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580477880.html

Песков отметил высокий спрос за рубежом на российскую вакцину от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций успешно продвигает российскую вакцину от коронавируса на мировом рынке, она пользуется большим спросом, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:45

2020-10-19T13:45

2020-10-19T13:45

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102109_0:218:3072:1946_1400x0_80_0_0_350264fad0fb8ad5e745e409fb8b0cf1.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций успешно продвигает российскую вакцину от коронавируса на мировом рынке, она пользуется большим спросом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, она весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами, продвижением вакцины в международном формате занимается <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российский фонд прямых инвестиций</a>, и действуют он весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на продукцию российских ученых", - сказал Песков.На прошлой неделе президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и наследный принц <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед Бен Сальман</a> Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и перспективы использования российской вакцины "Спутник-V". На этом фоне журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планируется ли поставка вакцины в Саудовскую Аравию и выражала ли королевская семья желание привиться.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201018/vaktsina-1580379706.html

Пётр Наумов Да никто и не сомневается что сначала будут удовлетворены потребности мира, а уж потом и своим дадим по мировой стоимости. Всё как при царизме, весь хлеб на продажу, а у самих люди с голода умирают. Бизнес, ничего личного 13

Василий Кнутт И не краснеет... Подняли рекламу того, чего по сути нет. Специалисты запрашивают, а когда узнают о прошедших испытаниях просто отказываются. Никто не будет экспериментировать над гражданами, за исключением отмороженных. 11

14

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, в мире