https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580457044.html

В России разрешили ввод в гражданский оборот двух серий вакцин от COVID

Выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики COVID-19, заявила замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:19

2020-10-19T12:19

2020-10-19T18:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

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<strong>МОСКВА, 19 ок – РИА Новости.</strong> Выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики COVID-19, заявила замруководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> Валентина Косенко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф