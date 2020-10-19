https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580457044.html
В России разрешили ввод в гражданский оборот двух серий вакцин от COVID
Выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики COVID-19, заявила замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:19
2020-10-19T12:19
2020-10-19T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
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<strong>МОСКВА, 19 ок – РИА Новости.</strong> Выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики COVID-19, заявила замруководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> Валентина Косенко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф