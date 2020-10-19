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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201019/vaktsina--1580530503.html
В РПЦ призвали не применять клетки эмбрионов для создания вакцин
В Русской православной церкви считают этически недопустимым использование клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека, для создания... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:04
2020-10-19T18:04
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
здоровье
русская православная церковь
госдума рф
федор лукьянов
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> В Русской православной церкви считают этически недопустимым использование клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека, для создания иммунологических препаратов, говорится в докладе председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова (имеется в распоряжении РИА Новости).Ранее в понедельник в Госдуме прошел круглый стол "Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Перспективы законодательного и нормативно-правового регулирования". В нем приняли участие медики, ученые, духовенство, представители власти, родительского сообщества, общественных организаций."Этически недопустимым представляется наличие в составе препаратов для иммунопрофилактики компонентов, полученных с использованием клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека. В частности, HEK 293 (Human Embryonic Kidney 293) — клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека", - сказано в докладе.Священник отмечает, что благодаря "простоте культивирования" эта клеточная линия получила широкое распространение в клеточной биологии. "Она широко используется в биотехнологической и фармакологической отраслях как продуцент терапевтических белков и вирусов для генной терапии. HEK 293 получена из клеток почки абортированного ребенка", - отмечается в документе.Позиция РПЦ по биотехнологиям указана в документе "Основы социальной концепции". Так, например, в Церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признают эмбриона человеком и считают аборт его убийством.
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580530060.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье, русская православная церковь, госдума рф, федор лукьянов

В РПЦ призвали не применять клетки эмбрионов для создания вакцин

18:04 19.10.2020
 
© Depositphotos / OlenaPavlovichКриоконсервация яйцеклеток
Криоконсервация яйцеклеток - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / OlenaPavlovich
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви считают этически недопустимым использование клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека, для создания иммунологических препаратов, говорится в докладе председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова (имеется в распоряжении РИА Новости).
Ранее в понедельник в Госдуме прошел круглый стол "Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Перспективы законодательного и нормативно-правового регулирования". В нем приняли участие медики, ученые, духовенство, представители власти, родительского сообщества, общественных организаций.
"Этически недопустимым представляется наличие в составе препаратов для иммунопрофилактики компонентов, полученных с использованием клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека. В частности, HEK 293 (Human Embryonic Kidney 293) — клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека", - сказано в докладе.
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Священник отмечает, что благодаря "простоте культивирования" эта клеточная линия получила широкое распространение в клеточной биологии. "Она широко используется в биотехнологической и фармакологической отраслях как продуцент терапевтических белков и вирусов для генной терапии. HEK 293 получена из клеток почки абортированного ребенка", - отмечается в документе.
Позиция РПЦ по биотехнологиям указана в документе "Основы социальной концепции". Так, например, в Церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признают эмбриона человеком и считают аборт его убийством.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЗдоровьеРусская православная церковьГосдума РФФедор Лукьянов
 
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