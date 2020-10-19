https://ria.ru/20201019/utechka-1580448960.html

Экипаж МКС устранил утечку воздуха временными средствами

Экипаж Международной космической станции устранил утечку воздуха в российском модуле "Звезда" временными средствами, наземные специалисты решают, как... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:48

2020-10-19T11:48

2020-10-19T12:02

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> устранил утечку воздуха в российском модуле "Звезда" временными средствами, наземные специалисты решают, как загерметизировать трещину на долгое время, сообщил летающий на борту станции космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре после двух недель поиска космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину и оклеили ее скотчем и пленкой, в результате чего скорость утечки снизилась вдвое. Как сообщали РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и Кэтлин Рубинс.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/mks-1580082188.html

https://ria.ru/20201015/mks-1579907564.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука