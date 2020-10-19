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Экипаж МКС устранил утечку воздуха временными средствами
Экипаж Международной космической станции устранил утечку воздуха в российском модуле "Звезда" временными средствами, наземные специалисты решают, как... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:48
2020-10-19T12:02
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> устранил утечку воздуха в российском модуле "Звезда" временными средствами, наземные специалисты решают, как загерметизировать трещину на долгое время, сообщил летающий на борту станции космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре после двух недель поиска космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину и оклеили ее скотчем и пленкой, в результате чего скорость утечки снизилась вдвое. Как сообщали РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и Кэтлин Рубинс.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/mks-1580082188.html
https://ria.ru/20201015/mks-1579907564.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Экипаж МКС устранил утечку воздуха временными средствами

11:48 19.10.2020 (обновлено: 12:02 19.10.2020)
 
© ESA/Luca ParmitanoВид на реку Амазонку с борта МКС
Вид на реку Амазонку с борта МКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© ESA/Luca Parmitano
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции устранил утечку воздуха в российском модуле "Звезда" временными средствами, наземные специалисты решают, как загерметизировать трещину на долгое время, сообщил летающий на борту станции космонавт Иван Вагнер.
"Сейчас мы его (место утечки - ред.) изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место утечки уже на долгое время", - сказал он в ходе сеанса связи с Землей, переговоры транслирует НАСА.
Иван Вагнер - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 11:31
Утечка сократилась вдвое: детали об итогах заклейки трещины на МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре после двух недель поиска космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину и оклеили ее скотчем и пленкой, в результате чего скорость утечки снизилась вдвое. Как сообщали РИА Новости в "Роскосмосе", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 11:35РИА Наука
Место утечки воздуха на МКС обнаружили при помощи чайного пакетика
 
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Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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