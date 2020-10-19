https://ria.ru/20201019/usolekhimprom-1580415599.html
В Иркутской области произошло возгорание химикатов на "Усольехимпроме"
Самовозгорание химических веществ произошло на промплощадке "Усольехимпрома" в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:37
2020-10-19T08:37
2020-10-19T08:38
иркутская область
усолье-сибирское
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Самовозгорание химических веществ произошло на промплощадке "Усольехимпрома" в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что горение было не активное, химическая реакция проходила с выделением белого дыма.На бывшем химкомбинате "Усольехимпром" в Приангарье компания "Федеральный экологический оператор" проводит работы по ликвидации накопленного экологического вреда.
иркутская область
усолье-сибирское
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, усолье-сибирское, происшествия