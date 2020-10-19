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В Иркутской области произошло возгорание химикатов на "Усольехимпроме"
Самовозгорание химических веществ произошло на промплощадке "Усольехимпрома" в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:37
2020-10-19T08:38
иркутская область
усолье-сибирское
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Самовозгорание химических веществ произошло на промплощадке "Усольехимпрома" в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что горение было не активное, химическая реакция проходила с выделением белого дыма.На бывшем химкомбинате "Усольехимпром" в Приангарье компания "Федеральный экологический оператор" проводит работы по ликвидации накопленного экологического вреда.
иркутская область
усолье-сибирское
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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иркутская область, усолье-сибирское, происшествия

В Иркутской области произошло возгорание химикатов на "Усольехимпроме"

08:37 19.10.2020 (обновлено: 08:38 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводственные корпуса бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском
Производственные корпуса бывшего химического комбината Усольехимпром в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Самовозгорание химических веществ произошло на промплощадке "Усольехимпрома" в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На промышленной площадке г. Усолье-Сибирское в воскресенье, 18 октября, в 15.20 при извлечении остатков после промывки емкости № 1 произошло самовозгорание содержащихся в них веществ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горение было не активное, химическая реакция проходила с выделением белого дыма.
На бывшем химкомбинате "Усольехимпром" в Приангарье компания "Федеральный экологический оператор" проводит работы по ликвидации накопленного экологического вреда.
 
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Иркутская областьУсолье-СибирскоеПроисшествия
 
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