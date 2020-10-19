https://ria.ru/20201019/uscherb-1580554745.html

В США заявили об убытках в один миллиард долларов из-за вируса NotPetya

Три американские компании, пострадавшие от распространенного якобы гражданами РФ вируса NotPetya, в 2017 году понесли убытки более 1 миллиарда долларов, заявил... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T20:52

2020-10-19T20:52

2020-10-19T21:32

в мире

обвинения россиян в кибератаках

пенсильвания

россия

сергей лавров

главное разведывательное управление рф

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Три американские компании, пострадавшие от распространенного якобы гражданами РФ вируса NotPetya, в 2017 году понесли убытки более 1 миллиарда долларов, заявил в понедельник помощник генпрокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс.Шестерым россиянам, которых власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> называют "сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a>", в понедельник были предъявлены обвинения в хакерских атаках и распространении вредоносных программ.По словам прокурора по западному округу штата Пенсильвания Скотта Брейди, вирус парализовал работу крупной компании в сфере здравоохранения.По его словам, жесткие диски на 80 объектах оказались зашифрованы, рабочие станции заблокированы. Компания потратила 2 миллиона долларов на устранение последствий, добавил Брейди.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

https://ria.ru/20201010/vybory-1579134049.html

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пенсильвания

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, обвинения россиян в кибератаках, пенсильвания, россия, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, сша