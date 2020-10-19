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В США заявили об убытках в один миллиард долларов из-за вируса NotPetya
Три американские компании, пострадавшие от распространенного якобы гражданами РФ вируса NotPetya, в 2017 году понесли убытки более 1 миллиарда долларов, заявил... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T20:52
2020-10-19T21:32
в мире
обвинения россиян в кибератаках
пенсильвания
россия
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Три американские компании, пострадавшие от распространенного якобы гражданами РФ вируса NotPetya, в 2017 году понесли убытки более 1 миллиарда долларов, заявил в понедельник помощник генпрокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс.Шестерым россиянам, которых власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> называют "сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a>", в понедельник были предъявлены обвинения в хакерских атаках и распространении вредоносных программ.По словам прокурора по западному округу штата Пенсильвания Скотта Брейди, вирус парализовал работу крупной компании в сфере здравоохранения.По его словам, жесткие диски на 80 объектах оказались зашифрованы, рабочие станции заблокированы. Компания потратила 2 миллиона долларов на устранение последствий, добавил Брейди.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
https://ria.ru/20201010/vybory-1579134049.html
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в мире, обвинения россиян в кибератаках, пенсильвания, россия, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, сша

В США заявили об убытках в один миллиард долларов из-за вируса NotPetya

20:52 19.10.2020 (обновлено: 21:32 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Три американские компании, пострадавшие от распространенного якобы гражданами РФ вируса NotPetya, в 2017 году понесли убытки более 1 миллиарда долларов, заявил в понедельник помощник генпрокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс.
Шестерым россиянам, которых власти США называют "сотрудниками ГРУ", в понедельник были предъявлены обвинения в хакерских атаках и распространении вредоносных программ.
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"Эти безответственные действия не дали компаниям в критически важных секторах, таких как перевозки и здравоохранение, предоставлять услуги населению не только на Украине, но и так далеко, как в Западной Пенсильвании. Предполагается, что только для трех американских жертв (вируса)... убытки превысили один миллиард долларов", - сказал представитель минюста журналистам.

По словам прокурора по западному округу штата Пенсильвания Скотта Брейди, вирус парализовал работу крупной компании в сфере здравоохранения.
© Фото : Department of JusticeФотографии россиян, разыскиваемых ФБР по подозрению в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году
Фотографии россиян, разыскиваемых ФБР по подозрению в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Department of Justice
Фотографии россиян, разыскиваемых ФБР по подозрению в причастности к распространению вируса NotPetya в 2017 году

"В результате атаки вируса NotPetya компания Heritage Valley Health System, которая предоставляет услуги здравоохранения десяткам тысяч людей Западной Пенсильвании, потеряла доступ к своим критически важным компьютерным системам, таким, которые используют в кардиологии, радиоизотопной медицине, радиологии и хирургии", - сказал он.

По его словам, жесткие диски на 80 объектах оказались зашифрованы, рабочие станции заблокированы. Компания потратила 2 миллиона долларов на устранение последствий, добавил Брейди.

"Кроме того, филиал компании Fedex потратил около 400 миллионов долларов, реагируя на атаку вируса NotPetya на их компьютерные системы и восстановление. А один крупный американский производитель лекарств потратил более 500 миллионов", - добавил он.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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В миреОбвинения россиян в кибератакахПенсильванияРоссияСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФСША
 
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